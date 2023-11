Calciomercato Inter: Colpani-Monza, Samardzic-bis e le sirene per Lautaro....

Calciomercato Inter, Marotta sulle voci di Colpani dal Monza

Inter sul 24enne centrocampista del Monza, Andrea Colpani (5 gol in 10 presenze quest'anno dopo le 4 reti in 27 nella scorsa serie A)? "Premesso che col Monza abbiamo ottimi rapporti e che il Monza ha all’interno della sua rosa elementi buoni e validi sia per le squadre di club che per il movimento calcistico italiano, quindi per la Nazionale, se ci saranno cose concrete le svilupperemo più avanti”, la risposta dell’ad dell’Inter Beppe Marotta sul tema legato al possibile trasferimento del gioiello di Adriano Galliani e agli ordini di mister Raffaele Palladino.

A centrocampo, secondo Tuttosport, l'Inter segue ancheil 28enne Tomas Soucek del West Ham e capitano della nazionale ceca (è in scadenza nel 2024, ma il club inglese può esercitare l'opzione per il prolungamento fino al 2025)

Calciomercato Inter, Marotta sul ritorno di fiamma con Samardzic

A margine dell’evento Sport Movies & TV Milano International FICTS Festival, l'ad nerazzurro Beppe Marotta ha risposto anche su Samardzic: il 21enne centrocampista dell'Udinese in estate fu a un passo dall'Inter con cui aveva anche fatto le visite mediche, poi saltò tutto. Si torna a parlare di Inter dopo giorni di indiscrezioni sulla Juventus: “Ritorno di fiamma per Samardzic? È stato fatto il suo nome, ma siamo concentrati sul presente, non tanto sul futuro”.

Nuovo stadio Inter, Marotta: "Esigenza di qualsiasi club, anche noi percorriamo questa strada"

Sul tema nuovo stadio dell’Inter ha provato a far chiarezza l’ad nerazzurro Beppe Marotta, aprendo alla possibilità della realizzazione di un altro impianto (tutte le strade portano a Rozzano) lasciando San Siro. “È un argomento che come sapete viene curato dal mio collega Alessandro Antonello, quindi non entro nel merito. Lo stadio di per sé rappresenta un’esigenza di una qualsiasi società calcistica moderna, quindi anche noi stiamo percorrendo questa strada”, ha spiegato a margine della presentazione dello Sport Movies & TV Milano International FICTS Festival.





Proprietà Inter, Marotta: "Si deve essere riconoscenti alla famiglia Zhang

“La famiglia Zhang ama l’Inter e l’Inter deve essere riconoscente perché questa famiglia ha profuso nel corso dei suoi anni di proprietà tantissime centinaia di milioni di euro di finanziamenti”, con queste parole l’ad dell’Inter Marotta ha parlato del momento del club nerazzurro, a margine della presentazione dello Sport Movies & TV Milano International FICTS Festival. "Hanno comunque tanta passione e a noi manager hanno dato piena autonomia per agire e lo facciamo nel migliore dei modi”, ha aggiunto.

Lautaro Martinez-Inter rinnovo? Marotta: "Negoziazioni proseguono, non ci creano problemi"

“Per Lautaro Martinez e per tanti altri nostri giocatori stiamo, con Ausilio, affrontando negoziazioni che portano a prolungare la vita di questi atleti con l’Inter, ma nasce soprattutto da un sentimento d’appartenenza che questi ragazzi hanno dimostrato verso un club importante e di conseguenza questo non può che lusingarci”, l’ad dell’Inter Marotta, a margine della presentazione dello Sport Movies & TV Milano International FICTS Festival, ha commentato la situazione legata ai rinnovi contrattuali. “Lo faremo con calma, non è una situazione che ci crea problemi, sono dinamiche che dobbiamo gestire in una stagione sportiva”.

Lautaro Martinez ha un contratto in scadenza nel giugno 2026. “Abbiamo una grande relazione con i nerazzurri. E stiamo discutendo sul riunirci per parlare del rinnovo di Martinez. L’Inter vuole rinnovare il contratto a Lautaro. E noi vogliamo prolungare. Non ci saranno problemi - le parole del procuratore Alejandro Camano ai microfoni di ‘fcinternews’ - Ci vedremo nei prossimi giorni o nelle prossime settimane”.

"L'Arabia è un mercato ricco di tentazioni, ha avuto tante proposte ma non solo da lì. Quando gli dico di queste possibilità mi dice 'Inter Ale, Inter'. L'affinità con tifosi e società è totale: è importante il senso di appartenenza e lui lo ha. Al progetto, al gruppo. Lautaro non ha ascoltato niente che non fosse l'Inter", le parole dell'agente ai microfoni di tvplay.it.