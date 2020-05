Bundesliga riparte: è subito Haaland show. Ibrahimovic applaude la Germania

Bundesliga riparte dopo lo stop coronavirus ed è subito Haaland show

La Bundesliga e' ripartita dopo due mesi di pandemia nel silenzio degli stadi chiusi rotto solo dalle urla delle panchine, con il 'batti gomito' al posto delle strette di mano ed esultanze a distanza.

La prima giornata post pandemia, dopo 66 giorni di astinenza da 'lockdown', si e' aperta con il gol di Erling Haaland: il baby norvegese al 28mo minuto realizzato il suo nono gol nel Borussia Dortmund ed e' stata stata la prima marcatura nelle cinque partite del pomeriggio. Si e' tratto di una bellissima azione corale avviata da Brandt per Thorgan Hazard il cui traversone dalla destra ha trovato puntuale Haaland a centro area per la deviazione con lo stinco sinistro.

Nel derby della Ruhr, i gialloneri hanno poi travolto per 4-0 lo Schalke 04 con le reti di Thorgan Hazard (48') e la doppietta dell'ala Raphael Guerreiro (45mo e 63mo) e ora sono a -1 dal Bayern Monaco capolista che domani gioca sul campo dell'Union Berlino. Nelle altre partite il Lipsia e' stato fermato sull'1-1 in casa dal Friburgo (a cui e' stato annullato un gol nel recupero) e resta a -4 dalla vetta: ospiti in vantaggio con Grifo al 34mo (con deviazione di Gulde) e pareggio di Poulsen al 77mo.

Il Wolfsburg ha superato in extremis l'Augsburg per 2-1 e l'Hertha del neo-tecnico Labbadia ha travolto in trasferta l'Hoffenheim per 3-0. L'unica partita senza reti e' stata quella di bassa classifica tra Fortuna Dusseldorf e Paderborn. Nel tardo pomeriggio il Borussia Monchengladbach ha espugnato il campo dell'Eintracht Francoforte per 2-0 con le reti di Ple'ia e Thuram. A ogni partita era presenti non piu' di 300 persone tra atleti, staff, media e addetti ai lavori. la speranza degli addetti ai lavori e dei tifosi e' che questo ritorno alla normalita' del sabato calcistico non sia fermato da nuove impennate dei contagi.

FASE 2: IBRAHIMOVIC, 'GRAZIE BUNDESLIGA, FANNO QUELLO CHE DICONO'

"Fanno quello che dicono. Grazie BUNDESLIGA". Zlatan Ibrahimovic esalta il campionato tedesco. La Bundesliga è il primo grande evento sportivo dopo la lunga sosta a causa del coronavirus, mentre al momento ancora manca una data per la ripartenza di Serie A e Liga (in Inghilterra il governo ha dato l'ok a ricominciare dal primo giugno a porte chiuse, possibile che i primi match si disputino attorno a metà del mese). Un messaggio apprezzato da chi gestisce gli account social della BUNDESLIGA, tanto che non e' tardata ad arrivare la risposta: "Grazie Ibra, ci vediamo presto", con tanto di occhiolino.