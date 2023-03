Calciatrice calcio l'arbitro nei testicoli. Video, si vede proprio la scena

Il video ha fatto il giro del web



La calciatrice che non prende a calci solo il pallone, si potrebbe dire. Uno dei momenti più bizzarri del calcio mondiale dìnel 2022.



Shirley Caicedo si è beccata una maxi squalifica per il diverbio divenuto aggressione fisica nei confronti dell'arbitro. Le immagini spiegano bene cosa è successo in Ecuador al termine dell'incontro tra il Club Deportivo Leones del Norte (battuto per 1-2) e Club Nañas. La rete del successo segnata nel recupero ha mandato su tutte le furie le padrone di casa.



Ecco il video