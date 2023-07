Calcio, il figlio di Matteo Renzi sbarca negli Usa: giocherà in Florida

Calcio, il figlio di Matteo Renzi giocherà in Florida

Francesco Renzi, figlio di Matteo, è "il pericoloso cecchino" che la squadra di calcio della Florida International University annuncia orgogliosamente su Instagram di aver ingaggiato a Miami come attaccante.

Il figlio dell'ex premier e leader di Iv ha giocato precedentemente nel Prato (serie D) e nella Pistoiese e si è laureato pochi giorni fa in economia aziendale. Il padre ha commentato l'evento accademico con una metafora calcistica su Instagram: "Come un gol in rovesciata dedicato a tutti quelli che ti dicevano 'no, non si possono conciliare troppe cose diverse'''.