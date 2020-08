Calcio, Milan: Ibrahimovic giocherà con la maglia numero 11

Maglia numero 11 per il rossonero Zlatan Ibrahimovic, che ha deciso di cambiare la numero 21 dopo aver rinnovato il contratto con il Milan per una stagione. L'11 è lo stesso numero per cui il calciatore aveva optato nell'estate 2010 all'inizio della sua prima avventura rossonera, quella dello scudetto e della Supercoppa italiana.

Milan, la nuova maglia di Ibrahimovic

Ibra ha mostrato la nuova maglia sul social Instagram dopo la firma del contratto. La divisa con il nuovo numero è già in vendita sul sito del club.