Calcio, Mirko Cisco annuncia il ritorno in campo

Calcio, Mirko Cisco punta di tornare in campo entro il 9 agosto 2024

Come appreso dalle sue Instagram Stories, Mirko Cisco ha annunciato il suo ritorno in campo dopo il brutto infortunio subito a San Siro circa 3 anni fa. I tempi saranno lunghi tra il dimagrimento e l’operazione al crociato che dovrebbe essere verso fine anno. Ma per i 30 anni (9 Agosto 2024) Cisco vorrebbe tornare in un campo da calcio. Seguiranno aggiornamenti sul suo profilo Instagram dove insieme ai suoi followers intraprenderà questo percorso. Non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo a Mirko Cisco!