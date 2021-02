Calcio: lo Spezia è americano. Acquisito dalla famiglia Platek

Spezia Calcio, ufficiale l'acquisizione della famiglia Platek: 'Siamo onorati'

Spezia Calcio per la prima volta è americano. Il club ha annunciato l’acquisizione da parte della famiglia Platek. "Robert Platek, insieme a sua moglie Laurie Platek e ai tre figli Amanda, Caroline, Robert Junior e con suo fratello Philip Platek, tutti grandi sostenitori della serie A, ha compiuto un investimento generazionale nel Club Spezia Calcio, dando il via a un progetto a lungo termine".

L'ormai ex patron Gabriele Volpi ha ceduto le sue quote di maggioranza alla famiglia Platek, che con grande entusiasmo ha dichiarato: “Siamo felici per l’acquisizione dello Spezia Calcio. La Serie A è l’elite ed è da tempo che cercavamo un’opportunità di partnership con un Club italiano di cui apprezzassimo la Mission, l’Ethos e l’Etica. Così è stato con lo Spezia Calcio, perché il club ha gli stessi valori in cui crede la nostra famiglia: il lavoro e l’umiltà. Siamo onorati di poterlo supportare e aiutarlo a crescere puntando ad ottenere successi futuri e a rendere orgogliosi i fedelissimi fan”.

Chiomenti nell’acquisizione dello Spezia Calcio

Chiomenti si conferma leader nel mondo delle acquisizioni delle squadre di calcio, con la quarta operazione siglata in 18 mesi dopo la Fiorentina, la Roma e il Catania. Chiomenti ha infatti assistito Robert Platek, manager di MSD Capital, nell’acquisizione del 100% dello Spezia Calcio. Per Chiomenti ha agito un team multidisciplinare coordinato dai soci Raul-Angelo Papotti e Antonio Sascaro. Hanno collaborato per gli aspetti corporate la senior associate Maria Vittoria Marchiolo e gli associate Edoardo Filippo Di Francesco e Simone Stasio mentre per gli aspetti fiscali gli associate Simone Schiavini e Alessandro Zani. Stichting Social Sport è stata assistita da Grimaldi Studio Legale, con i soci Fabio Pizzoccheri, Christian Prencipe e Carlo Cugnasca.