Calcio, Totò Schillaci ricoverato in ospedale: è in condizioni stabili

"Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Toto' è in condizioni stabili ed è controllato da un equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Toto'". Questo quanto spiegano i familiari dell'ex attaccante della Juventus e della Nazionale Totò Schillaci su Instagram sulle condizioni dell'eroe di Italia 90. Schillaci è in cura da qualche anno per un tumore e ha subito anche degli interventi. E' stato in terapia presso la clinica la Maddalena e da domenica sera si trova presso l'ospedale Civico del capoluogo siciliano.

In carriera ha vestito le maglie di Messina, Juventus, Inter e Jubilo Iwata (in Giappone), ed entrò nel cuore di tutti i tifosi italiani per i suoi gol ai Mondiali di Italia 1990 con gli Azzurri che chiusero al terzo posto la competizione dopo la sconfitta in semifinale contro l'Argentina di Maradona (ai rigori, 1-1 nei 120 minuti con gol dello stesso Schillaci e di Caniggia) e la vittoria nella finalina contro l'Inghilterra di Paul Gascoigne. Totò si aggiudicò anche i titoli di capocannoniere e di migliore giocatore della competizione. Nello stesso anno è arrivò secondo nella classifica del Pallone d'oro, alle spalle del fuoriclasse di Inter e Germania, Lothar Matthäus