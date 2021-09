Calcio Tv, Dazn: spunta ipotesi sub-licenza a satellite e digitale terrestre

Dazn, spunta l'ipotesi sub-licenza dei diritti tv a digitale terrestre e satellite

Sbarca online la petizione di Adiconsum per garantire la libertà di scelta dei consumatori. L'obiettivo è ampliare la visione delle partite di Dazn non soltanto via streaming, ma anche su digitale terrestre e/o satellite.

Si tratta di “estendere anche ai consumatori-abbonati alla piattaforma Ott, l'accordo sottoscritto con i bar, pub, ristoranti e luoghi di aggregazione per trasmettere le partite il campionato di Serie A, anche attraverso la piattaforma satellitare”, si legge nella petizione.

“A garanzia dei consumatori occorre quindi garantire la neutralità tecnologica prevedendo le trasmissioni su differenti piattaforme”, si legge nella petizione. “I clienti di Dazn attualmente stanno pagando per fare gli sperimentatori e non avere garantita la visione delle partite”. La petizione è stata inviata alla Commissione Trasporti e Tlc alla Camera, all'Agcom, all'Agcm e alla Lega Calcio Serie A.