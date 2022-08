Calciomercato: accordo Juventus-Manchester United per la cessione di Rabiot

Calciomercato: Juve-Manchester United, accordo per Rabiot

La Juventus ha trovato un accordo con il Manchester United per il trasferimento del centrocampista francese Adrien Rabiot.

Per la finalizzazione dell’operazione manca ancora il sì definitivo del 27enne, che tuttavia – secondo le indiscrezioni della stampa inglese – otterrà un aumento di ingaggio rispetto a quanto guadagna a Torino.

Rabiot ha scelto di farsi rappresentare da un agente decisamente particolare: la madre Veronique, famosa tra l’altro per una furibonda litigata con Laurent Blanc nel parcheggio del PSG.

Non in grande spolvero allo Juventus Stadium, il giocatore ha ora una grande chance di rilanciarsi in Premier League, anche in vista dei mondiali del prossimo inverno.