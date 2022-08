ASPI, selezionate le top 20 mete dell’estate 2022 su Wonders

Gli scatti d'Affari

ASPI, le 20 mete estive 2022 selezionate da Touring Club, WWF e Slow Food per Wonders, piattaforma dedicata ai viaggi

Per supportare i viaggiatori nella selezione dei propri itinerari, Autostrade per l’Italia ha dato vita a “Wonders. Scopri l’Italia delle meraviglie”, iniziativa che accompagna i viaggiatori alla riscoperta del patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del Paese, raccogliendo insieme ai partner della piattaforma, Touring Club Italiano, WWF e Slow Food Italia, i 20 percorsi top per l’estate 2022, presenti sul sito web su cui è attivo il contest “Diventa un Wondermaker”, rivolto agli appassionati di viaggi e videomaking. La piattaforma mette, inoltre, a disposizione dei viaggiatori un ricco calendario di eventi territoriali costantemente aggiornati, con focus dedicati a esperienze di viaggio sostenibili, mostre, feste, sagre e festival e ospitando al suo interno circa 300 podcast registrati con le voci di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, che raccontano esperienze culturali, naturalistiche ed enogastronomiche.

Il Touring Club, che si occupa di sviluppare il turismo, ha indicato 7 mete della Penisola per trascorrere momenti indimenticabili e visitare dei gioielli nascosti nel territorio: sul Lago d’Iseo in Lombardia, i Gioielli a fior d’acqua, in Veneto Il Sile con le Suggestioni lungo il fiume, l'Entroterra sanremese con i suoi Borghi pittoreschi in Liguria, Valmarecchia nelle Marche con La riserva dei due sassi, presente anche la Toscana con Lucca, A casa Puccini. Ancora in Puglia con le Tremiti e il Paradiso blu, infine La seta di San Leucio in Campania. Il WWF, invece, ha selezionato 6 Oasi per delle vere e proprie immersioni nel patrimonio naturale nazionale. Oasi gole del Sagittario in Abruzzo, Oasi grotte del Bussento in Campania, Oasi dei Ghirardi in Emilia-Romagna, Oasi di Miramare in Friuli-Venezia Giulia, Oasi di Valpredina in Lombardia e infine Oasi di Valmanera in Piemonte.

Slow Food, associazione internazionale impegnata a ridare il giusto valore al cibo, suggerisce 7 esperienze culinarie nel rispetto dei territori e delle tradizioni locali: I croxetti di Varese Ligure (Liguria), Le osmize del Carso (Friuli-Venezia Giulia), Tutte le forme della piadina (Emilia-Romagna), Andar per vigneti in Franciacorta (Lombardia), L’extravergine del Gargano (Puglia), Di collina in collina, alla scoperta di Verdicchio e Lacrima (Marche), La creazione della Pizza: dalla farina alla tavola (Campania).