Calciomercato: Hakimi, Lukaku, Lautaro, Depay, Pogba.. Inter-Juve, le mosse

HAKIMI-INTER, CHELSEA SFIDA AL PSG. DUELLO DI CALCIOMERCATO

Il Chelsea sfida il Paris Saint-Germain per Hakimi. Secondo "The Times", i campioni d'Europa hanno messo gli occhi sull'esterno dell'Inter, gia' corteggiato dal club francese. La societa' nerazzurra, impegnata nella ristrutturazione dopo l'addio di Antonio Conte, e' disposta a cedere il marocchino ma, secondo il quotidiano britannico, chiede 80 milioni di euro mentre il Psg ne avrebbe offerti 65. Anche "The Guardian" riporta la notizia dell'interesse del Chelsea per Hakimi e parla di una proposta imminente da parte del club allenato da Tuchel, che sta gia' valutando le offerte in arrivo per due giocatori in uscita: Callum Hudson-Odoi e Tino Livramento.

Lukaku, l'agente: 'E' felice all'Inter, non c'è nessun problema'

"Romelu è felice all'Inter, ha un contratto... quindi non c'è nessun problema, la situazione è tranquilla", le parole dell'agente di Lukaku, Federico Pastorello. Su Joao Mario: "Stiamo cercando di chiudere con lo Sporting: vediamo se ci riusciamo. Ci sono un altro paio di club su di lui, vediamo nei prossimi giorni. Abbiamo voglia di accontentare il ragazzo che starebbe volentieri lì, ora vediamo come vanno nei prossimi giorni le cose. C'è ottimismo".

LAUTARO MARTINEZ-BARCELLONA: ALLARME INTER? RINNOVO O CESSIONE? LE PAROLE DELL'AGENTE

L'agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, ha fatto il punto con il quotidiano catalano Sport sulla situazione dell'attaccante in forza all'Inter: "Noi siamo molto tranquilli, dobbiamo per prima cosa risolvere la questione dell'Inter. Il Barcellona? E' chiaro che gli piacerebbe, a chi non piacerebbe giocare nel Barcellona? Ma nessuno mi ha chiamato. Ho un ottimo rapporto con Alemany ma non c'è nulla per cui non ci stiamo pensando. Non so cosa sia successo l'anno scorso con Lauti, mi ha raccontato che il suo ex agente gli aveva parlato del Barcellona ma è stato tutto un po' confuso. Il nostro lavoro ora è conoscere la situazione del progetto dell'Inter e ascoltare le offerte che arrivano. Ora stiamo bene come stiamo, poi vedremo". Il prezzo di Lautaro in una eventuale cessione? "L'Inter lo ha fissato in 90 milioni? Mi sembra esagerato. Tutto ha un prezzo anche se mi sembra che l'Inter non abbia parlato di cessione. Ma vedremo durante il mercato la situazione dell'Inter. Il rinnovo? Ce l'hanno offerto ma al momento abbiamo risposto che stiamo bene come stiamo"

DEPAY-BARCELLONA? OFFERTA JUVENTUS

La Juventus piomba su Memphis Depay. Lo riferisce "Mundo Deportivo", svelando la preoccupazione del Barcellona che considerava gia' conclusa la trattativa con l'olandese, in scadenza di contratto con il Lione. Il presidente Laporta sperava di poter presentare il nuovo acquisto gia' questa settimana, ma lo scenario e' cambiato negli ultimi giorni con l'inserimento forte della Juventus: il club bianconero avrebbe proposto un ingaggio decisamente superiore a Depay, offerta che sta facendo riflettere l'olandese. Il Barcellona sta valutando un eventuale rilancio: la prima ipotesi e' quella di proporre un anno di contratto in piu' a Depay, ancora tentato dall'ipotesi di giocare nella Liga.

CALCIOMERCATO: PASTORE VERSO L'ADDIO ALLA ROMA, 'MIO RITORNO AL TALLERES SEMPRE PIU' VICINO'

Javier Pastore potrebbe lasciare la Roma nella prossima finestra di calciomercato. L'argentino non rientra più nei piani del club, che vorrebbe cederlo anche per alleggerire il monte ingaggi. In un'intervista a Canal Showsport l'ex Psg ha manifestato la volontà di tornare in argentina. "Con il Talleres c'è un feeling diverso da quello che ho avuto con gli altri club - ha affermato - . Sono un tifoso. Stanno facendo le cose per bene, il club è cresciuto molto. Posso dire che il mio ritorno al Talleres è sempre più vicino. Il denaro non c'entra, è una cosa sentimentale e tornerei per essere felice. La voglia di tornare c'è sempre, ma se si è a un buon livello è difficile tornare indietro". Pastore ha ancora due anni di contratto ma ha ammesso che con la Roma "stiamo cercando una soluzione per un addio che possa accontentare entrambi".