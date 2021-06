Pogba-Juventus si può: messaggio di Paul e lo scambio con il Manchester United

Juventus, Pogba a Marchisio: “Prossima destinazione Torino”

Claudio Marchisio chiama Pogba di nuovo alla Juventus e Paul risponde facendo sognare i tifosi bianconeri. Il ritorno del centrocampista francese è nuovamente di moda nelle cronache di calciomercato legate alla Signora. Massimiliano Allegri sarebbe felicissimo di avere nuovamente ai suoi ordini il campione francese.

E il giocatore francese stuzzica i sogni juventini. Tutto è nato via social quando Marchisio ha commentato un post Instagram del francese in cui Pogba presentava un campo speciale realizzato con il suo sponsor tecnico: "Ne serve uno anche a Torino. Su su torna, su su torna". E il Paul il Polpo gli ha risposto: "Ok Principe prossima destinazione Torino".

Cinque anni fa la cessione di Pogba dalla Juventus al Manchester United (dopo che i bianconeri lo avevano prelevato nel 2012 a parametro zero proprio dai Red Devils), ci sarà un nuovo colpo di scena quest'estate?

Pogba-Juventus, Ronaldo-Manchester United?

L'operazione di calciomercato resta complicata perché il club inglese valuta Pogba 100 milioni di euro, malgrado resti un solo anno di contratto.

Però le trattative per il rinnovo sono ferme e il tempo potrebbe aiutare la Juve (e non solo: Psg - che in queste ore è vicinissimo a Donnarumma - alla finestra per fare un esempio).

L'addio di Cristiano Ronaldo (anche lui come Pogba all'ultimo anno di contratto) aiuterebbe il club bianconero a lanciare un'offensiva per il centrocampista della Francia campione del mondo. Oppure uno scambio con CR7 di nuovo al Manchester United (o altri giocatori da Torino all'Old Trafford...). A proposito del fuoriclasse portoghese: nei giorni scorsi è uscita la nuova campagna pubblicitaria della Jeep Compass 4xe Plug In Hybrid, con Dybala (confermatissimo con il ritorno di Allegri in panchina: nelle prossime settimane si tornerà a trattare il suo rinnovo di contratto) e alle sue spalle De Ligt, Chiesa e Chiellini. Ronaldo non c'era. Abbastanza normale che i giocatori possano ruotare tra una campagna di comunicazione e l’altra (ad esempio non comparivano Bonucci, McKennie, Kulusevski e Bentancur e nessuno di loro è vicino all'addio). Però l'assenza di CR7 ha ovviamente fatto parlare e alimentato nuove voci sulla sua possibile partenza da Torino ques'estate...