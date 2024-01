Calciomercato Juventus, Francisco Barido 'nuovo Dybala' in bianconero

Juventus preso Francisco Barido dal Boca Juniors: il nuovo Dybala

Francisco Barido, talento purissimo del Boca Juniors e della nazionale giovanile dell'Argentina è vicino alla Juventus: classe 2008), maglia numero 10 (che indossarono a suo tempo Riquelme e Tevez), qualche paragone con Lionel Messi, ma soprattutto con Paulo Dybala (lo chiamano Joya...).

Chi è Francisco Barido, trequartista preso della Juventus

Piede mancino, trequartista ma anche seconda punta, bravo e rapido nel dribbling. Da mesi il club bianconero è al lavoro per portarle Francisco Barido a Torino (il talento argentino era stato osservato anche dal Barcellona), mettendo a segno un colpo stile Matias Soulè (preso a 17 anni quando militava nel Velez Sasfield e oggi sta impressionando tutti nella stagione in prestito a Frosinone: a luglio sarà pronto per tornare a Torino). Arriverà alla Juventus a parametro zero (al Boca Juniors un'indennità di formazione) e per giunta come comunitario (passaporto croato, grazie alle origini della mamma) firmando il suo primo contratto triennale da professionista e iniziando con la Juve Under 17 la sua scalata interna al club bianconero.

