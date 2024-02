Calciomercato: Juventus prenota Calafiori e piomba su Gudmundsson. Balotelli..

Calciomercato: Roma-Baldanzi, Belotti-Fiorentina. E Kumbulla...

Stop al calciomercato: si è chiusa alle 20 la sessione invernale per la stagione 2023-24. La Roma ha ufficializzato l'arrivo di Tommaso Baldanzi dall'Empoli sulla base di 15 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita. Marash Kumbulla, dopo l'infortunio accusato lo scorso anno che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi, si trasferisce in prestito al Sassuolo fino al termine della stagione mentre Zeki Celik resta in giallorosso, bloccata la cessione per via della formula, ovvero il prestito con obbligo di riscatto a 11 milioni. Andrea Belotti vestirà invece la maglia della Fiorentina, l'ex Torino rimarrà in viola in prestito fino a giugno. In attesa dell’ufficialità (il mercato in Premier chiude alle 23 italiane).

Calciomercato Inter, Sensi-Leicester saltata

Sembrava essere chiusa l'avventura di Stefano Sensi all'Inter, il centrocampista era a un passo dal Leicester a titolo definitivo, si parlava di un affare che avrebbe portato 2,5 milioni di euro ai nerazzzurri in caso di promozione in Premier League delle Foxes. Invece poi la trattativa è saltata all'ultimo momento.

Calciomercato Juventus, Calafiori dal Bologna: obiettivo estate. E Felipe Anderson...

La Juventus si muove per il futuro, al momento nel mirino dei bianconeri c’è il 21enne difensore Riccardo Calafiori del Bologna (operazione che verrà impostata nel mercato estivo), resta sullo sfondo anche Felipe Anderson, in scadenza con la Lazio.

Calciomercato, Chaka Traoré dal Milan al Palermo. Gudmundsson-Fiorentina sfuma: resta al Genoa

Il Milan ha ceduto Chaka Traoré al Palermo, il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Il Torino ha ufficializzato l'arrivo di Matteo Lovato dalla Salernitana - prestito con diritto di riscatto - e di David Okereke dalla Cremonese, con la stessa formula del difensore ex Verona. Vitinha, attaccante classe 2000 arrivato dal Marsiglia, è un nuovo giocatore del Genoa, saltata invece la trattativa con la Fiorentina per Gudmundsson nonostante gli assalti tentati dalla Viola nelle ultime ore (attenti alla Juventus in estate per il 26enne attaccante islandese autore di 9 gol in 20 presenza in serie A quest'anno). La Salernitana ha trovato l'accordo con il Pisa per Emanuel Vignato, in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato, Balotelli resta in Turchia. Doppio colpo Cagliari

Ultimo affondo per Mario Balotelli, ma l'Adana Demirspor ha chiuso alla cessione dell'attaccante (anche perché i turchi avevano lasciato partire l'ex Milan Mbaye Niang a Empoli): aveva chiesto informazioni la Salernitana di Walter Sabatini. Mentre dal Kasimpasa è arrivato Iron Gomis e, proprio in extremis, il club campano ha ufficializzato "di aver raggiunto l'accordo con il Granada per il trasferimento a titolo temporaneo dell'attaccante classe '96 Shon Weissman". Doppio colpo per il Cagliari, dal Napoli ecco Gianluca Gaetano mentre dalla Fiorentina è sbarcato Yerry Mina. Il Verona, dopo le tante cessioni, ha ufficializzato l'arrivo degli attaccanti Andrej Popovic dal Partizan e Stefan Mitrovic dallo Stella Rossa, mentre in difesa ha ceduto l'argentino Amione ai messicani del Santos Laguna e ingaggiato dal Nantes il difensore francese Fabien Centonze.