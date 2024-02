Superlega, "4 squadre italiane" (ecco quali) e torneo a 16-18 club (i nomi)

Superlega, Laporta: 'Ci sono 4 squadre italiane'

Il presidente del Barcellona Joan Laporta torna a parlare della Superlega con una rivelazione: le squadre che parteciperebbero. E quattro sono italiane. "La Superlega potrebbe esistere già dalla prossima stagione, o dalla stagione 2025/26. Che vengano o meno gli inglesi, non me ne importa. A un club si fa una proposta in cui solo partecipando, gli dici che guadagnerà 100 milioni, che non si guadagnano nemmeno vincendo la Champions", le sue parole in un'intervista a RAC1.

Superlega, Laporta sui 4 club italiani: "Inter, Milan, Napoli, Roma". Non c'è la Juventus

Quali club potrebbero accettare già ora? "Barcellona, Madrid, Inter, Milan, Napoli, Roma, Marsiglia, tre olandesi, Bruges e Anderlecht. Sono 16 o 18 squadre… Sarebbe meglio con 16. E altri club potrebbero unirsi dopo", ha detto il presidente del Barcellona. Dunque tra i nomi dei 4 club italiani non figura quello della Juventus, che era tra i club soci fondatori e ha poi deciso di uscire. I bianconeri, stando a queste dichiarazioni, dovrebbero dunque restare nelle competizioni Uefa (Champions League, Europa League e Conference League).

Superlega, come funziona

La Superlega dovrebbe prevedere 64 squadre divise in 3 leghe (Star, Gold e Blue) con una fase a gironi - un minimo di 14 partite garantite per ciascun club - e una a eliminazione diretta. Sono previste promozioni e retrocessioni.