Calciomercato Milan, De Ketelaere all'Atalanta (le cifre). E in difesa...

Calciomercato Milan e Atalanta, visite mediche e firma del contratto per De Ketelaere

Charles De Ketelaere ha effettuato le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà all'Atalanta. Il 22enne centrocampista belga lascia dunque il Milan dopo una stagione deludente: arrivato dal Bruges per circa 35 milioni dopo una lunga telenovela di mercato nel luglio 2022, in serie A non ha mostrato i bagliori del talento che si erano visti con la squadra belga (14 gol e 7 assist in Jupiler Pro League nel 2021/2022).

CDK anche in nazionale non ha avuto un'annata con particolari soddisfazioni: al Mondiale del Qatar era in gruppo ma ha fatto da comparsa (15 minuti in campo nel finale del match perso contro il Marocco) e nell'Europeo Under 21 di giugno non è stato all'alezza delle aspettative.

De Ketelaere dal Milan all'Atalanta, le cifre dell'operazione

Il talento però c'è e un maestro di calcio come Gasperini è pronto a scommettere su di lui: De Ketelaere è un giocatore dell'Atalanta almeno per la prossima stagioone. Queste le cifre dell'operazione: 3 milioni per il prestito al Milan e il riscatto è fissato a 22 milioni più 4 di bonus. Inoltre è prevista una percentuale sulla futura rivendita intorno al 10% per i rossoneri.

