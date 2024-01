Calciomercato Milan, Demiral-Lacroix. Attacco a luglio: non solo Zirkzee...

Calciomercato Milan, Demiral dall'Arabia Saudita? Trattativa difficile

Merih Demiral resta un nome caldo per la difesa del Milan in queste ultime ore di calciomercato, ma la pista è molto complicata: il 25enne ex difensore di Juventus e Atalanta lascerebbe la Saudi Pro League e i rossoneri lo prenderebbero in prestito per sei mesi, ma l'Al-Ahli non apre a questa soluzione e valuta il cartellino del giocatore 20 milioni. Su queste basi impossibile pensare a una fumata bianca. Intanto i nomi di Jakub Kiwior (Arsenal), Clément Lengle (Aston Villa in prestito dal Barcellona), Lilian Brassier (Brest che lo valuta 12/13 milioni) sono ormai praticamente 'archiviati'. Il Milan continua a cercare un difensore, sperando in qualche offerta last minute, ma per ora non c'è nulla e solo un 'miracolo' dell'ultima ora potrebbe cambiare la situazione. In assenza di acquisti, Stefano Pioli conterà su Simon Kjaer, Matteo Gabbia, più Theo Hernandez eventuale centrale, Jan-Carlo Simic (in campionato) e Marco Pellegrino (ma l'argentino potrebbe essere prestato: Sampdoria, Cagliari, Anderlecht e Verona in corsa), aspettando i rientri di Malik Thiaw (attorno a fine febbraio), Fikayo Tomori (poco oltre Thiaw) e Pierre Kalulu (a marzo).

Calciomercato Milan, Lacroix sotto osservazione

Il Milan resta su Maxence Lacroix, difensore classe 2000 del Wolfsburg. Il centrale francese piace ma non in ottica gennaio, potrebbe essere un colpo per la prossima stagione. Gli osservatori rossoneri erano sugli spalti per seguire la sua prova nella partita pareggiata contro il Colonia.

Calciomercato Milan, Zirkzee sogno principe per l'attacco

Joshua Zirkzee è il sogno dei tifosi del Milan. Il 22enne attaccante del Bologna ha incantato tutti nella notte di San Siro: danza col pallone, ha tecnica, fisico e a tratti è parso quasi immarcabile. La sua stagione (8 gol e 2 assist in campionato, 1 rete e 2 passaggi vincenti in Coppa Italia) lo sta mettendo sotto i riflettori di tanti club anche all'estero (in primis le big di Premier League) e potrebbe essere riacquistato dal Bayern Monaco per 40 milioni. Ma il Milan è forte su di lui e proverà a varare un super attacco con Leao e Pulisic ai lati. Poi c'è Benjamin Sesko, più di una semplice alternativa: classe 2003, sloveno del Lipsia è un top plauer annunciato nei prossimi anni, talento di primissimo livello che da sempre piace molto allo staff tecnico rossonero (per lui si va dai 50 mln in su), a seguire Santiago Gimenez del Feyenoord (19 gol in 19 giornate in Eredivisie), Jonathan David del Lille (piace ma è più una punta di movimento che un centravanti classico come sembrano essere orientati i rossoneri) e il 25enne Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona.

Calciomercato Milan, Traore verso il Losanna di Pafundi

Chaka Traore potrebbe lasciare il Milan in prestito per i prossimi sei mesi. Secondo la Gazzetta, il giovane esterno d'attacco ivoriano (classe 2004) piace al Losanna (la squadra svizzera che ha preso anche il 17enne talento italiano Simone Pafundi dell'Udinese (prestito fino al 31 dicembre 2024, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro) e in alternativa al Wba, quinto in Championship.

Milan, Bennacer punta al Frosinone

Una buona notizia per Pioli nel frattempo arriva a centrocampo. Nessun acquisto last minute, ma il ritorno atteso di Ismael Bennacer, rientrato dalla Coppa d'Africa (dopo l'eliminazione dell'Algeria nella fase a gironi): il lieve affaticamento muscolare pare smaltito e dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli sabato per la trasferta sul campo del Frosinone.