Calciomercato Milan: Frattesi, Fofana, Sarr... la verità sui colpi rossoneri

Calciomercato Milan; le piste sull'erede di Kessie

Il Milan valuta se fare il colpo a centrocampo (mentre arrivano smentite su Liverpool-Bennacer, si lavora per il rinnovo di contratto di Isma): chi potrebbe arrivare dopo l'addio di Kessie? Vediamo la situazione del calciomercato rossonero giocatore per giocatore, trattativa per trattative, indiscrezione per indiscrezione (ricordando che sono sfumate le piste Renato Sanches - al Pg - e Carney Chukwuemeka - al Chelsea).

- Jean Onana: il 22enne camerunense del Bordeaux piace molto a Moncada. Lui potrebbe essere davvero il sostituto ideale di Kessie. Valutazione 8-10 milioni

- Davide Frattesi: centrocampista forte in fase di interdizione, spinta e inserimento senza palla. Ma il Sassuolo per il gioiello italiano classe '99 ha valutazioni alte (attorno ai 35 milioni).

- Pape Matar Sarr: 19 anni e un potenziale che piace molto al Milan per la sua versatilità. Ma il Tottenham al momento apre al prestito secco, mentre Maldini e Massara chiedono il diritto di riscatto.

- Seko Fofana: l'ex Udinese può giocare come centrale di centrocampo e dietro le punte. Molti lo hanno paragonato a e Yaya Tourè e Paul Pogba. Ha 27 anni e sarebbe pronto per il grande salto. Ma il Lens lo valuta molto. Troppo al momento

- Florian Grillitsch: il 26enne austriaco si è svincolato dall'Hoffenheim. Per ora non è una pista calda.

Situazione dunque fluida e il Milan non ha affondato il colpo su nessun giocatore sin qui. I dirigenti rossoneri stanno valutando la situazione ed è pure possibile che escano altri nomi nei prossimi giorni. Tiemouè Bakayoko intanto è stato bloccato: non parte se non arriva nessuno.

Milan: Diallo, N'Dicka, Tanganga. Le piste sul difensore

In difesa torna d'attualità stando alla Bild la pista Milan che porta a Evan N'Dicka, centrale ed esterno sinistro dell'Eintracht Francoforte: ci sarebbero stati contatti in videochiamata tra Paolo Maldini e il difensore del club tedesco, che però chiede 20 milioni di euro. Restano d'attualità i nomi di Abdou Diallo (il Psg dà l'ok al prestito ma con obbligo di riscatto) e Japhet Tanganga (stessa richiesta del Psg e altri club sul 23enne: Inter e Roma)