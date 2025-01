Calciomercato, Milan-Santiago Gimenez: l'incontro della verità / Rumor

Calciomercato, Milan-Gimenez: l'incontro della verità

Il Milan aspetta il via libera dal Manchester City per Kyle Walker (aspettando di capire se Emerson Royal andrà via: Galatasaray-Fulham in prima fila, l'Everton ha chiesto informazioni), in attacco riflettori su Santiago Gimenez. Il 23enne attaccante messicano è il sogno rossonero, ma bisogna abbattere il muro del Feyenoord restio a far partire una delle sue stelle già a gennaio. il Milan ha avuto contatti con l'entourage del centravanti in queste ore. Secondo Sky Sport mercoledì sarà una giornata importante per capire l'eventuale fattibilità dell'operazione.

L'alternativa? Attenti alla pista che porta a Dodi Lukabakio, attaccante congolese (naturalizzato belga) del Siviglia: più che una punta si tratta di un esterno d'attacco/fantasista. Resta aperto il discorso per Joao Felix, ma il Chelsea deve aprire al prestito.

Milan, Monza su Jovic. Il serbo non apre alla destinazione

Dopo la cessione di Djuric al Parma, il Monza si guarda intorno per prendere un nuovo attaccante. Gianluca Di Marzio, su Sky Sport 24, ha spiegato che Adriano Galliani sta facendo un tentativo per Luka Jovic del Milan. Il club rossonero non sarebbe contrario alla partenza ma al momento l'attaccante serbo non apre.