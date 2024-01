Calciomercato Milan: Jhon Duran e Terracciano: si scalda il gennaio rossonero

Calciomercato Milan, sorpasso alla Fiorentina per Filippo Terracciano

Filippo Terracciano è nel mirino del Milan. Non solo.

Addirittura secondo Sportitalia, il club rossonero avrebbe superato la Fiorentina nella corsa al giovane talento (classe 2003) dell'Hellas Verona.

In stagione Terracciano ha collezionato 18 presenze in questa Serie A con un assist all'attivo.

Chi è Filippo Terraciano? Giocatore versatile: 9 partite da esterno di centrocampo di destra, 5 da terzino sinistro, 2 da esterno di centrocampo di sinistra e due da difensore centrale. Un jolly perfetto per Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, proposto l'attaccante colombiano Duran: nodo con Matija Popovic

Al Milan è stato proposto Jhon Duran, attaccante colombiano 2003 dell'Aston Villa. E secondo Sky Sport, la punta ha il gradimento della dirigenza rossonera. C'è però un problema: passaporto extra-comunitario, così come quello Matija Popovic, 18 enne (tra pochi giorni) attaccante/trequartista della Stella Rossa Belgrado, libero a parametro zero dal 31 dicembre e con cui il Milan ha un accordo. E lo slot a disposizione a gennaio è unico. Duran sin qui ha giocato 14 partite (mai da titolare) con 2 gol e 1 assist all'attivo. Mancino di piede, punta centrale (alto 1,85 metri), bravo nel gioco di sponda con i compagni e nella protezione del pallone, è giocatore dotato di buona velocità. Nel 2020 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati nel 2003 da The Guardian.

Calciomercato Milan, Gabbia ok, Lenglet resta caldo in difesa

Intanto Matteo Gabbia torna al Milan dopo i 6 mesi di prestito al Villarreal: il difensore centrale nelle prossime ore sarà a disposizione di Pioli che deve continuare ad affrotnare l'emergenza nel reparto arretrato, visti gli infortuni che terranno fuori ancora per alcune settimane i titolari Malik Thiaw, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori. Previsto un altro colpo in difesa nel mercato di gennaio. Resta caldo il nome di Clement Lenglet, se l'Aston Villa darà l'ok a interrompere il prestito a metà stagione e il Barcellona lo accorderà al Milan (senza imporre l'obbligo e possibilmente contribuendo a una parte dell'ingaggio da 5 milioni netti a stagione).

Calciomercato Milan, nodo Krunic-Fenerbahce

Fronte Rade Krunic: il Fenerbahce resta in pressing sul centrocampista bosniaco, ma il Milan non fa sconti e farà partire l'ex Empoli solo se dovesse pervenire un'offerta attorno a quota 5 milioni per il cartellino del giocatore (in scadenza a giugno 2025).

