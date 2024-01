Juventus? No scudetto all'Inter. Italia, mezzo flop agli Europei. E Sinner... Sport 2024, le profezie salgono in quota

Inter scudetto: Juventus senza sparanze. Milan rimonta impossibile. Le quote dei bookmakers

Impresa Juventus? No, lo scudetto è blindato: sarà l'Inter a diventare campione d'Italia, riuscendo così a cucirsi la seconda stella sul petto a maggio. La 'profezia' dei bookmakers rasenta la 'certezza' matematica scrutando le quote di fine anno: da Sisal a Snai, passando per Willima Hill, Bet365 o LeoVegas si oscilla tra 1,25 e 1,33: ossia scommetti un euro sul tricolore di Lautaro Martinez e compagni vincendo 25/33 centesimi. Quasi alla pari dunque.

La Juve di Max Allegri, malgrado abbia chiuso il 2023 in piena scia dell'Inter (a meno due) e non abbia impegni europei (si potrà concentrare solo su serie A e Coppa Italia) viene quotata dagli stessi broker tra un minimo di 3,50 (Sisal) e un massimo di 4,33 (Bet365).

Una rimonta del Milan (Leao e soci a -9 dalla squadra allenata da Simone Inzaghi)? Siamo alla fantascienza: la seconda stella rossonera passa dall'ottimismo di Snai a 15 sino al pessimismo di William Hill che sale a quota 29 contro 1. Le altre - Atalanta, Fiorentina, Napoli e via dicendo - sono già in offside.

Juventus vincerà la Coppa Italia. Le quote dei bookmakers

Inter già fuori dalla Coppa Italia: la squadra di Inzaghi è uscita contro il Bologna e non potrà difendere il trofeo. Chi vincerà il trofeo? Juventus favorita: è un coro di 3,25 contro 1 per la squadra allenata da Massimiliano Allegri secondo quanto riportano i principali bookmakers (da Snai a William Hill, sino a Bet365 e LeoVegas) con Sisal che si spinge sino a 2,75. La principale rivale dei bianconeri è il Milan, che viaggia tra 3,75 e 4,50. Outsider? Interessanti le quote di Lazio e Roma (a seconda dei broker vengono pagate tra 6,50 e 9 contro 1) e Atalanta (da 7,50 a 11), senza dimenticare Fiorentina e Bologna (forchetta tra 7,50 e 13).

Manchester City o Bayern Monaco in Champions League. Inter da quarti. Le quote dei bookmakers

Dopo la vittoria ottenuta in finale a Instabul contro l'Inter, il Manchester City di Guardiola (che realizzò il Triplete) è considerato la squadra favorita alla vittoria finale della Champions League 2024 anche quest'anno: su per giù siamo al 3 contro 1 per i vari Sisal, Snail e Better.

Dietro al City ecco il Bayern Monaco (pagato attorno a 5 volte giocata) seguito dal Real Madrid del confermatissimo Carlo Ancelotti (più o meno a 6/6,50) e Arsenal (tra 6,50 e 7). Staccatissime le altre a partire dal Barcellona.

Le italiane? L'expoloit di un anno fa pare una chimera: l'Inter di Simone Inzaghi è pagata tra 15 e 16 (da Snai e Sisal, gli altri vanno anche sopra quota 20): meglio di rivali dell'Atletico Madrid che incrocerà agli ottavi (addirittura a 25 contro 1 per Snai-Sisal), ma troppo staccata dal 'trio di 'testa' e persino dall'incerto Psg visto nel girone del Psg (la squadra di Guardiola è a 12/15 per i broker). Guardando le quote per i nerazzurri si può ipotizzare il raggiungimento dei quarti di finale (che comunque sarebbe conferma ad alti livelli).

Il Napoli? Osimehn e compagni vengono quotati 41 da William Hill, mentre si salta a 50 volte la posta iniziale con Snai e addirittura 66 per Sisal. La squadra di Mazzarri sembra avere poche chance già agli ottavi contro il Barcellona (la cui vittoria finale vale 15/16 contro 1 per il duo Sisal-Snai).

Lazio addirittura pagata da 150 a 300 contro 1 nel successo della Champions e accoppiata al Bayern Monaco secondo favorito per la vittoria finale....

Europa League, Liverpool favorito. Milan da 'semifinale'

Dopo l'eliminazione ai gironi di Champions, il Milan sogna di vincere l'Europa League. Difficile, ma non impossibile secondo i bookmakers che vedono la squadra allenata da Stefano Pioli come terza favorita a 7,50 (Sisal) o 9 (William Hill). In netta pole position però c'è il Liverpool (pagato tra 3 e 3,25) davanti al Bayer Leverkusen (tra 6,50 e 7,50). In seconda fila, dietro ai rossoneri, il Brighton di De Zerbi, anche se la squadra inglese è già più staccata (siamo a 12/15 contro 1). Poi il West Ham. La Roma di Mourinho, finalista un anno fa, è ancora più staccata (a 15/17 contro 1) e ancora oltre c'è l'Atalanta (oltre quota 20, salvo Sisal che quota a 12 la squadra di mago Gasperini).

Euro 2024, Francia o Inghilterra. Italia lontana. Le quote dei bookmakers

L'Italia sogna di difendere il titolo vinto a Euro2020 in finale a Wembley contro l'Inghilterra, ma negli europei che si giocheranno in Germania a giugno pare avere poche chance di confermarsi. Secondo Bwin gli azzurri vincenti sono pagati 15 volta la giocata iniziale: una quota altissima e sesta in assoluto tra le 32 nazionali qualificate. Certo se l'aspettativa è confermarsi campioni d'Europa il flop è in quota.

Obiettivo quarti di finale per stare tra le prime 8 d'Europa più possibile. Poi il calcio a volte sa sorprendere e mancano ancora tanti mesi alla rassegna continentale.

I favoriti comunque sono i vice-campioni del Mondo della Francia e l'Inghilterra a 4,50 con la Germania e il Portogallo a 8 contro 1 e indiziate di 'semifinale'. Attenti però al Belgio di Lukaku: si vincono 12 euro giocandone 1 sui Diavoli Rossi.

Australian Open, Djookovic strafavorito, poi Alcaraz davanti a Sinner. Le quote dei bookmakers

Jannik Sinner vincerà il suo primo Slam in carriera? Difficile andare lontano con le quote sino al Roland Garros, Wimbledon o addirittura Us Open. Detto che la logica dice di sì, il tennista azzurro ha tutto per vivere un 2024 da dominatore, restiamo sull'Australian Open che si giocherà tra gennaio e febbraio: il favorito, per distacco è Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo ha già trionfato 10 volte a Melbourne, forse il Major con cui ha più confidenza ed è sembrato più imbattibile in carriera. E i bookmakers credono nell11° impresa di Nole: da Sisal a William Hill, passando per Bet365, la quota è attorno a 2 contro 1.

Carlos Alcaraz viene ritenuto il secondo favorito e viaggia tra 3.50 e 4 contro 1, mentre Sinner è il terzo candidato al titolo vittoria pagata tra 6,50 e 7), davanti a Daniil Medvedev (7,50/9 il range del russo numero 3 del mondo).

I broker guardano con attenzione anche al ritorno di Rafa Nadal, dopo un anno di assenza dai campi, che viene messo comunque in quota vittoria (tra 16 e 21 contro 1), godendo più considerazione di Alexander Zverev (attorno a 25 contro 1), Stefanos Tsitispas (per tutti sopra quota 30, tranne Sisal che lo mette a 16 contro 1), Holger Rune (anche a lui a 16 per Sisal mentre gli altrilo quotano dai 26 in su), dell'emergente americano Ben Shelton (sopra a 50) e Andrey Rublev (da 33 a 67 contro 1).

Manchester City e Real Madrid: Premier League e Liga (quasi) blindate. Niente miracolo Girona in Spagna. E il Bayern Monaco non lascerà spazio al Bayer Leverkusen in Budesliga

La Premier League vedrà il Manchester City di Guardiola confermarsi: i bookmakers a oggi sono di parere unanime e i Citizen stanno per tutti abbondantemente sotto quota 2 (verso 1,85), con il Liverpool di Klopp ben sopra a 3 contro 1 (3,25/3,50) e l'Arsenal di Arteta terzo incomodo (forchetta da 4,50 a 5).

Nella Liga si è assistito al miracolo Girona che sta contendendo il campionato punto a punto al Real Madrid. Vincerlo però sarebbe un avvenimento che spiazzerebbe i bookmakers: Snai e Williams Hill lo pagano 5,50 contro 1, Sisal già sale a 7,50. Viene dato per scontato il successo dei blancos con quote bassissime (1,20/1,30). Esclusa o quasi una rimonta di Barcellona (i più ottimisti la pagano a 7,50, ma si arriva mediamente a 9/10 volte la puntata iniziale) o ancor più improbabile dell'Atletico Madrid (a 13/19).

Dalla Spagna alla Germania, le sorprese non sono annunciate: per Lottomatica, Bayern Monaco campione di Bundesliga a 1,30. Con buona pace del Baeyr Leverkusen che chiude il 2024 avanti in classifica, ma viene pagato a 3. Le altre sono tagliate fuori: dal Lipsia (35) allo Stoccarda (80), sino a Borussia Dortmund (a 250).