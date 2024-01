Calciomercato, Samardzic primo botto del 2024, addio Udinese

Samardzic al Napoli, accordo quasi fatto con l'Udinese

Lazar Samardzic sta per lasciare l'Udinese. In estate il 21enne centrocampista bianconero sembrava a un passo dall'Inter (era anche arrivato a Milano per le visite mediche), poi tutto sfumò.

A distanza di pochi mesi, il talento serbo è pronto a dare l'addio al club friulano. La trattativa con il Napoli è in dirittura di arrivo: 20 milioni più circa 5 milioni di bonus.

Samardzic-Napoli, il contratto per il centrocampista in arrivo dall'Udinese

La società guidata da Aurelio De Laurentiis potrebbe arrivare alla fumata bianca entro 24/48 ore.

Da definire i dettagli anche sul contratto che legherà Samardzic al Napoli. Si lavora per un accordo quinquennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione, premi compresi.

In questa prima parte di stagione Samardzic ha segnato due gol (uno proprio al Napoli, l'altro alla Salernitana) e due assist nelle 17 presenze in campionato con la maglia dell'Udinese.

Leggi anche

Calciomercato Inter, Marotta piazza il primo colpo di gennaio. "Può esserci col Verona"

Juventus? No scudetto all'Inter. Italia, mezzo flop agli Europei. E Sinner... Sport 2024, le profezie salgono in quota

Calciomercato, rivelazione sui 100 milioni per Bonucci dalla Premier League