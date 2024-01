Calciomercato Inter, Marotta piazza il primo colpo di gennaio. "Può esserci col Verona"

Calciomercato Inter, Marotta piazza il primo colpo di gennaio

Pronti-via e il suo Marotta-Ausilio sta per piazzare il primo colpo nel calciomercato di gennaio dopo i rinnovi di fine anno (Mkhitaryan, Dimarco e Darmian). L'Inter inizia un 2024 importante.

C'è uno scudetto da colorare di nerazzurro, vincendo la resistenza della Juventus (unica contendente rimasta in campo, a meno di rimonte davvero clamorose del Milan) che regalerebbe la seconda stella sulle maglie nerazzurre.

E una Champions League da onorare. Il secondo posto nel girone (dietro alla Real Sociedad) ha leggermente complicato i piani, però il sorteggio degli ottavi è stato duro ma non durissimo: contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone si può vincere e passare ai quarti di una competizione che un anno fa vide Lautaro Martinez e compagni conquistare la finale di Istanbul (persa contro il Manchester City dopo una battaglia di 90 minuti).

Ecco perchè l'Inter non vuol lasciare nulla di intentato e piazza subito un colpo importante nel mercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, fatta per Buchanan dal Bruges

Tajon Buchanan dovrebbe diventare un giocatore dell'Inter nelle prossime ore. L'esterno di fascia canadese sostituirà l'infortunato Cuadrado e non è stato convocato dal Bruges nelle ultime due partite del 2023 (contro RWD Molenbeek e Union Saint-Gilloise). Il club belga aveva inizialmente chiesto 10 milioni di euro più bonus e la fumata bianca con il club nerazzurro dovrebbe essere a 8 più bonus (si arriverebbe a 12, considerando anche le commissioni). Per Buchanan 1,5 milioni di stipendio netto a stagione per 4 anni e mezzo di contratto. Potrebbe essere a disposizione di Simone Inzaghi già sabato 6 gennaio per Inter-Verona in programma a San Siro (ore 12,30).