Alvaro Morata-Inter, retroscena di calciomercato rivelato. "Marotta..."

Morata scalda Inter-Atletico Madrid in Champions

Inter e Atletico Madrid daranno vita a un ottavo di finale di Champions League molto interessante tra poco più di un mese. E Alvaro Morata ne parla al giornale sportivo madrileno As rivelando un retroscena di calciomercato.

Morata sull'Inter avversaria dell'Atletico Madrid in Champions League

"Sono una grande squadra, sarà difficile ma sono sicuro che anche loro non volessero giocare contro di noi - le parole dell'ex attaccante della Juventus, Alvaro Morata sull'Inter che sarà avversaria dell'Atletico Madrid - È una sfida che potrebbe essere benissimo una semifinale o addirittura una finale di Champions".

Morata: "Ero vicinissimo all'Inter. Marotta mi ha portato alla Juventus e..."

Alvaro Morata nei mesi scorsi era stato accostato a diverse squadre italiane: da un ritorno alla Juventus, alle voci sul Milan, passando per quelle legate alla Roma. Ma l'attaccante spagnolo rivela che l'Inter è stata a un passo... "Marotta mi ha portato alla Juventus e abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Sì, è vero che ero vicinissimo all'Inter. Poi ho parlato con Simeone, per fortuna avevo diverse opzioni ma alla fine la decisione migliore è stata quella di restare a Madrid. È stata una chiacchierata faccia a faccia, in cui ci siamo detti tante cose, abbiamo condiviso tanti pareri e ho deciso che era meglio continuare. L'ho sempre ammirato come allenatore da fuori ed è un piacere lavorare con lui adesso. L'ho sempre detto. Quest'estate è stato fatto tutto perché potessi restare all'Atletico".

Morata e la sua stagione all'Atletico Madrid

Alvaro Morata sin qui ha segnato 9 gol e 2 assist nella Liga (17 presenze) e 5 reti con 1 assist in Champions (6 presenze). Il suo Atletico Madrid oltre a essere qualificato agli ottavi contro l'Inter in Europa, è terzo nel campionato spagnolo (alla pari con il Barcellona) con 7 punti di ritardo da Real Madrid e Girona. "Quello che faccio è semplicemente divertirmi al Metropolitano, con i tifosi e con la squadra. Abbiamo un grande gruppo, dobbiamo migliorare ma mi sto divertendo molto. Ci godiamo ogni viaggio, ogni allenamento, vincere un titolo con i miei compagni sarebbe incredibile".

