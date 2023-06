Calciomercato Milan scatenato, non solo Loftus-Cheek. I 3 colpi di Moncada

Calciomercato Milan, Loftus-Cheek dal Chelsea

I giorni della vendita di Sandro Tonali che avevano colpito al cuore molti tifosi del Milan (ma 80 milioni non si possono rifiutare mai) sembrano alle spalle. Il Diavolo di Moncada-Furlani prova a mettere l'acceleratore sul mercato e sta per piazzare tre colpi (al di là di Sportiello, secondo portiere bloccato da 6 mesi che verrà ufficilizzato nelle prossime ore).

Il primo? I rossoneri hanno trovato un accordo di massima con il Chelsea per Ruben Loftus-Cheek, giocatore che darà peso al centrocampo del Milan. il 27enne mediano inglese verrà pagato 16 milioni di euro più 4 milioni di bonus legati agli obiettivi di squadra: essendo extracomunitario i rossoneri avranno un solo alto potenziale slot da sfruttare.

Calciomercato Milan, Pulisic si avvicina ai rossoneri

Sempre dai blues è ben avviata la trattativa per Christian Pulisic, 24enne attaccante americano (con passaporto croato, dunque comunitario) che rinforzerà il reparto offensivo del Diavolo. A differenza di quanto hanno scritto alcuni nelle ultime ore, il giocatore più che un rinforzo a destra (dove può giocare, ma non è la sua 'mattonella' preferita) probabilmente potrebbe essere utilizzato come trequartista o comunque giocatore dietro la punte. Pulisic infatti ama partire da sinistra (ma su quel binario ci sono Theo-Leao) o centrale. L'ultima stagione è stata complicata (per lui, ma per tutto il Chelsea in generale) con 24 presenze e una rete in Premier League, però sul suo talento non ci sono dubbi: è rapido, dotato di ottima tecnica, salta l'uomo, discreto feeling con gol e giocatore di qualità.

Calciomercato Milan, Luka Romero dalla Lazio

Nellae prossime ore poi dovrebbe essere definito l'arrivo di Luka Romero (incontro con l'agente Fali Ramadami), giovanissimo trequartista dalla Lazio e dell'Under 20 argentina. Il classe 2004 è una scommessa: nell'ultima stagione non è esploso come qualcuno poteva pensare con la maglia biancoceleste, ma il 'piccolo Messi' ha talento arriva a costo zero e potrebbe giocarsi le sue chance sulla destra dove il Milan cerca di inserire un giocatore di qualità (con Messias o eventualmente Saelemaekers in partenza).

Calciomercato Milan, Reijnders o Musah a centrocampo

A centrocampo poi il Milan cercherà un altro colpo: secondo Sky il club rossonero starebbe pensando a Yunus Musah, centrocampista americano di proprietà del Valencia valutato circa 18 milioni e con passaporto italiano. Resta però forte la candidatura del 24enne Tijjani Reijnders dell’Az Alkmaar (si può chiudere a 18-20 milioni).

Calciomercato Milan, Kamada o Arda Guler? Cala Chukwueze

Lo slot per l'ultimo extracomunitario che può essere usato dal Milan? Teoricamente dovrebbe essere usato per prendere il 26enne giapponese Daichi Kamada (con cui è stato trovato un accordo, 16 gol in 46 presenze quest'anno con l'Eintracht Francoforte) e a quel punto sfumerebbe definitivamente la pista che porta a Samuel Chukwueze del Villarreal, il Robben nigeriano). Resta però da capire il destino di Arda Guler: per il gioiello turno classe 2005 il Milan sarebbe pronto a pagare 22 milioni più bonus, 4,5 in più della clausola rescissoria fissata a 17,5 ma bisogna anche affrontare il nodo delle commissioni (si parla di 15 milioni).

Ibrahimovic: "Orgoglioso che tifosi mi rivogliano al Milan in un altro ruolo"

“Sono orgoglioso del fatto che la gente voglia rivedermi nel Milan anche in un altro ruolo. Il Milan mi è rimasto nel cuore, quello che ho passato con questo club è qualcosa che rimane dentro. E poi vedere la passione dei tifosi come oggi, è qualcosa che mi dà tanto. Ora mi prendo del tempo, vediamo cosa succederà. Sono passate solo tre settimane, magari torno a giocare, non si sa mai. Forse fra un mese sono in ritiro col Milan…”, le parole di Zlatan Ibrahimovic alla Gazzetta dello Sport

