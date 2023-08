Calciomercato Milan, è fatta per 6 milioni! Moncada-Furlani, 9° regalo a Pioli

Calciomercato Milan, Marco Pellegrino vince la volata su Kostantinos Koulierakis

Il Milan sta per chiudere l'acquisto del difensore centrale che stava cercando con insistenza nelle ultime ore per completare il pacchetto arretrato (con Thiaw-Tomori titolari, Simon Kjaer alternativa assieme a un Pierre Kakulu pronto anche per la fascia destra in alternanza con Davide Calabria).

Il ballottaggio era tra Kostantinos Koulierakis del Paok Salonicco e Marco Pellegrino, argentino del Platense. Anche se giravano altri nomi sullo sfondo (come Maxime Esteve del Montpellier).

Alla fine, secondo calciomercato.com, il Milan sembra aver optato per Marco Pallegrino con fumata rossonera vicina. Il Platense chiedeva 8 milioni per il difensore centrale di piede mancino classe 2003 (17 presenze in campionato e un gol, segnato nell'ultima giornata contro il Gimnasia La Plata) dotato di grande grinta, forte di testa e veloce.

Calciomercato, Marco Pellegrino al Milan manda Facundo Gonzales dalla Juventus alla Sampdoria

Il club rossonero ne offriva 5 milioni con una percentuale sulla futura rivendita. Accordo in vista a quota 6 mln. Con buona pace della Sampdoria che stava trattando il 21enne e ora potrebbe virare sul prestito di Facundo Gonzales difensore centrale classe 2003, che la Juventus ha preso dal Valencia lo scorso 8 agosto. Sprinte decisivo del blucerchiati su Salernitana e Pisa.

Calciomercato, Marco Pellegrino al Milan. E la nazionale italiana...

Marco Pellegrino è argentino con passaporto italiano, tanto che Roberto Mancini prima della dimissioni lo aveva messo nel mirino per una possibile convocazione in nazionale sulla scia di Retegui). Chissà che anche il futuro ct (Luciano Spalletti vicino alla nomina) non pensi a lui per rinforzare la difesa azzurra.