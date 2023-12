Calciomercato Milan, Popovic fatta per il talento del Partizan Belgrado. E in difesa arriva...

Calciomercato Milan, Popovic fatta per il talento del Partizan Belgrado

Matija Popovic sarà un giocatore del Milan. Secondo Sky c'è l'accordo con l'attaccante serbo (classe 2006, compirà 18 anni l'8 gennaio) che sarà libero a parametro zero dal Partizan Belgrado alla scadenza del contratto (31 dicembre). A inizio anno quindi potrà venire in Italia, fare le visite mediche e firmare il contratto quadriennale (anzi 4 annni e mezzo) che lo legherà al club rossonero. Un talento su cui Moncada crede molto tanto che non verrà aggregato alla Primavera, ma subito alla prima squadra. Popovic è un attaccante alto 195 centimetri, di grande tecnica che può giocare in tutti i fronti del reparto offensivo e in particolare come trequartista (o eventualmente ala sinistra). Il Milan ha vinto la concorrenza dei top club europei. All'Europeo Under 17, che si è giocato lo scorso maggio, la Serbia di Popovic ha battuto l'Italia 2-1 e ha pareggiato 1-1 contro la Spagna di Lamine Yamal. Tutti e tre gli assist sono stati del prossimo giocatore rossonero.

Calciomercato Milan, assalto a Kiwior dell'Arsenal

Il Milan cercherà di regalare a Stefano Pioli un difensore di primo piano. Il nome caldo è quello di Jakub Kiwior, centrale classe 2000 ex Spezia che all'Arsenal sta trovando poco spazio e a gennaio potrebbe flasciare la Premier League per tornare in Serie A. "Noi vogliamo migliorarci sempre e aggiungere a ciò che abbiamo - ha dichiarato il tecnico dei Gunner, Mikel Arteta, in conferenza stampa prima della gara col Luton - Perciò non posso garantire che nessun giocatore dell'Arsenal parta a gennaio. Non posso dirlo in direzione Newcastle o in qualunque altro club". Un secondo rinforzo in difesa potrebbe essere rappresentato dal ritorno di Matteo Gabbia dal Villarreal, anticipato a gennaio. Il 25enne inglese Lloyd Kelly, difensore del Bournemouth dovrebbe invece arrivare a parametro zero la prossima estate.

Calciomercato Milan, Juan Miranda piace anche al Napoli

Il Milan è da tempo sulle tracce di Juan Miranda del Betis Siviglia. L'esterno sinistri difensivo classe 2000 sarà libero a parametro zero in estate: i rossoneri potrebbero cercare di anticipare il colpo a gennaio (soprattutto con un eventuale tesoretto derivante dalla vendita di Krunic, se il Fenerbahce farà un'offerta congrua per il cartellino), ma attenzione alla concorrenza del Napoli che cerca un rinforzo in quel reparto avendo Mario Rui e Olivera infortunati. Il Milan comunque resta in pole per Juan Miranda.