Leao look spettacolo agli Oscar del calcio! Star del Milan gonna e petto nudo. Le foto

Rafael Leao, si presenta elegantissimo e alla moda al Gran Galà del calcio organizzato dall'Aic: la star del Milan va in gol con una sorta di gonna sopra ai pantaloni e petto nudo scoperto sotto la giacca nera molto lunga. Con catenine e collane a completare il suo look super trendy.

Atalanta-Milan, Pioli spera di recuperare Leao (e Kjaer)

Ai tifosi milanisti però più dell'outfit di Leao interessa sapere quando torna. La speranza di tutti è che lui (e Kjaer in difesa) sia a disposizione di Stefano Pioli per la delicata partita sul campo dell'Atalanta di Gasperini che si giocherà sabato nove dicembre alle 18 (che precede la trasferta di Champions sul campo del Newcastle). Vietato sbagliare per il Milan, che insegue Inter (a +6) e Juventus (a +4) e ha un piccolo tesoretto di punti di vantaggio sulle inseguitrici della zona Champions (Roma e Napoli a -5, Fiorentina a -6): “Mi sento bene e non ho dolore. La lesione non è grave, ma non si deve rischiare perché il campionato è lungo stiamo lavorando insieme allo staff medico con l'obiettivo di tornare al 100% per aiutare la squadra che sta facendo bene", le parole di Rafael Leao. Gli esami delle prossime ore saranno decisivi per capire se Pioli avrà Rafa almeno per la panchina (con ingresso a partita in corso) per Bergamo.

Leao: "Scudetto del Milan? Ci credo"

Leao crede nello scudetto del Milan: "Sì chiaro, il campionato è lungo. La mia squadra sta bene. Ci sono state partite in cui dovevamo fare meglio e dovevamo vincere, adesso però adesso stiamo tornando bene a vincere in casa nostra. Stiamo buttando fuori la pressione e mi fido della mia squadra perché abbiamo preso giocatori con grande qualità: anche Christian (Pulisic, ndr) ha fatto un gran gol nell'ultima partita. Se sono fuori sono sicuro che i miei compagni daranno il 100% per la squadra, hanno fatto molto bene e sono contento".