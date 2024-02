Calciomercato Milan, presi due giocatori dal Verona. Traorè saluta e con lui..

Calciomercato Milan, due attaccanti dal Verona

Il Milan ha fatto due colpi di prospettiva: secondo l'esperto di mercato Luca Marchetti arrivano dal Verona, due esterni offensivi (ala sinistra/seconda punta la loro posizione in campo): si tratta di Richi Agbonifo e Alphadjo Cissé. Entrambi del 2006 verranno aggregati alla formazione Primavera di Ignazio Abate.

Calciomercato Milan, Chalobah-Nianzou sfumano

Sul fronte difensore non ci saranno acquisti in casa Milan (dopo il rientro di Matteo Gabbia a inizio gennaio dal prestito in Spagna al Villarreal): sfumano anche le residue possibilità di un affare last minute. Si era parlato di Chalobah del Chelsea e Nianzou del Siviglia, ma non si sono aperti spiragli per un prestito (né è decollata la pista che portava al brasiliano Lucas Fasson in forza alla Lokomotiv Mosca): entro un mese dovrebbero rientrare Malik Thiaw e Fikayo Tomori, mentre a marzo è previsto il recupero dall'infortunio di Pierre Kalulu. In queste settimane Stefano Pioli conterà sul duo Simon Kjaer-Matteo Gabbia, con Theo Hernandez possibile soluzione in mezzo oltre al giovane Jan-Carlo Simic.

A proposito di infermeria rossonera, Ismael Bennacer si è allenato in gruppo con la squadra: ha dunque superato il leggero problema muscolare accusato mentre era in Coppa d'Africa con l'Algeria.

Calciomercato Milan, Marco Pellegrino e Chaka Traorè salutano. Bartesaghi resta

Giocatori in uscita: il 21enne difensore argentino Marco Pellegrino - arrivato dal Platense in estate e infortunatosi al debutto a Napoli (era rientrato di recente giocando due partite con la Primavera) - in prestito alla Salernitana dove avrà più occasioni per far esperienza a giocare. L'attaccante esterno classe 2004 Chaka Traorè invece va verso Palermo in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni più due di bonus. A questo va aggiunta una percentuale sulla futura rivendita del 25%. Resta al Milan invece il terzino sinistro classe 2005 Davide Bartesaghi su cui c'era stato l'interesse per un prestito da parte di Monza, Frosinone e Losanna.

Calciomercato Milan, le altre operazioni di gennaio

Ricordiamo che in questo mese di gennaio il Milan aveva prestato Luka Romero all'Almeria e ceduto Rade Krunic al Fenerbahçe, acquistando il jolly del Verona classe 2003 Filippo Terracciano (oltre, come si diceva, il rientro di Matteo Gabbia).

