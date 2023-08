Calciomercato: Napoli-Cajuste ufficiale. Milan addio a.. Colpi/Trattative di giornata

Calciomercato: 'The Athletic', accordo raggiunto tra Tottenham e Bayern per Kane

Il Bayern Monaco ha raggiunto l'accordo con il Tottenham Hotspur per Harry Kane, secondo quanto riporta 'The Athletic'. La proposta della squadra della Bundesliga, che si ritiene sia oltre i 100 milioni di euro è stata accettata mercoledì dalle controparti della Premier League. Kane deve ora decidere se accettare o meno i, trasferimento. Il 30enne attaccante voleva che la situazione si risolvesse prima della partita di apertura della stagione del Tottenham a Brentford domenica. Kane è negli ultimi 12 mesi del suo contratto e il Tottenham voleva rinnovare l'accordo. Finora non ci sono stati progressi in merito, il che ha portato il club a considerare di vendere il proprio bomber nell'attuale finestra di mercato piuttosto che correre il rischio di perderlo a zero la prossima estate.

Calciomercato: Genoa, in arrivo Messias dal Milan, domani le visite mediche

Junior Messias a un passo dal Genoa. Il Milan e il club rossoblù stanno definendo in queste ore la formula dell’operazione e le cifre della stessa, ma il brasiliano è davvero vicino a iniziare una nuova sfida nel nostro campionato. Finito ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli, con il Milan che nel ruolo ha acquistato Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, Messias è stato trattato dal Torino e dal Besiktas, ora però l’inserimento del Genoa che è balzato in pole tanto che il calciatore già domani farà le visite mediche, in attesa che le due società definiscano tutti i dettagli dell’operazione.

Messias e Di Marco (foto Lapresse)



Calciomercato: Fiorentina, preso Nzola a titolo definitivo dallo Spezia

E' ufficiale l'acquisto da parte della Fiorentina di Mbala Nzola dallo Spezia. A dare l'annuncio la stessa società gigliata sul proprio sito. "Acf Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore M’Bala Nzola dallo Spezia Calcio. Nzola, nato a Buco-Zau (Angola) il 18 agosto 1996, in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie del Carpi, Trapani e Spezia, Club con il quale, in Serie A, ha realizzato 26 gol in 77 apparizioni. Il nuovo calciatore viola ha indossato in 6 occasioni la maglia della Nazionale maggiore angolana segnando 2 reti".

Calciomercato: per i bookie lo scambio Vlahovic-Lukaku si farà

Nonostante si avvicini l’inizio della stagione e - soprattutto da Londra - arrivino voci di un possibile rallentamento nella trattativa, per i bookie lo scambio tra Juventus e Chelsea che vedrebbe Dusan Vlahovic in Inghilterra e Romelu Lukaku ancora in Italia, si farà. Per Big Rom, dopo due esperienze all’Inter, potrebbe esserci il cambio di maglia verso i rivali bianconeri, visto a 1,40 sia dagli esperti di Snai che da quelli di Planetwin365, con le sirene arabe – sotto la voce “Altro” – fissate a 2,50. Più lontane le altre big della Serie A, con proprio l’Inter, a quota 11, in vantaggio sulla coppia Napoli-Milan vista a 15 volte la posta.

Lukaku (foto Lapresse) e Vlahovic, continuano a tenere banco le voci sullo scmabio Juventus-Chelsea



Sale leggermente, a 1,85, il trasferimento di Dusan Vlahovic ai Blues. Più vicine invece, riporta Agipronews, nel caso dell’attaccante serbo, le rivali: si gioca a 3,25 l’approdo al Bayern Monaco, sempre impegnato alla ricerca di un centravanti, con il PSG, alle prese con una vera e propria rivoluzione in rosa, soprattutto in attacco, dato a 3,50.

Calciomercato: Verona, ufficiale l'acquisto di Bonazzoli in prestito dalla Salernitana

Federico Bonazzoli è un giocatore del Verona. Il 26enne bresciano arriva in prestito dalla Salernitana. A dare l'annuncio ufficiale il club scaligero con una nota sul proprio sito web. "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – in prestito con opzione di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni – da U.S. Salernitana le prestazioni sportive dell’attaccante Federico Bonazzoli, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 Giugno 2024. Nato il 21 Maggio 1997 a Manerbio, Bonazzoli inizia la sua carriera da calciatore nelle giovanili dell’Inter nel 2004. L’attaccante fa il suo debutto da calciatore professionista a 16 anni, il 4 Dicembre 2013, in un match di Coppa Italia tra Inter e Trapani. Nella stagione successiva, 2014/15, esordisce anche in Serie A ed in Europa League. Nella stessa annata, si aggiudica il premio di “Golden Boy” al Torneo di Viareggio, nel quale risulta essere il miglior marcatore con 5 reti segnate".

Calciomercato: Monza, Colpani rinnova fino al 2028 e Ciurria fino al 2026

Giornata di rinnovi contrattuali in casa Monza. Il centrocampista Andrea Colpani, 94 presenze e 10 gol in maglia biancorossa, si è legato al club brianzolo fino al 30 giugno 2028, mentre l'esterno Patrick Ciurria, 76 presenze e 11 reti nelle ultime due stagioni, ha prolungato fino al 30 giugno 2026.

Calciomercato: Cristian Totti saluta la Roma, 'una seconda famiglia, per sempre nel cuore'

“Sono passati nove anni da quando ho indossato per la prima volta la maglia della Roma, e ora è arrivato il momento di dire addio a quella che per me è sempre stata una seconda famiglia. Volevo ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino in questi anni di duri sacrifici e grandi obbiettivi". Così su Instagram Cristian Totti, il figlio di Francesco Totti, saluta la Roma, all'indomani dell'ufficialità del suo passaggio alla Primavera del Frosinone. "Spero che nella mia nuova avventura avrò la fortuna d’incontrare ancora una squadra unita come la nostra, sempre pronti a sostenerci nelle difficoltà e motivarci a vicenda -prosegue il 17enne figlio dell'ex capitano giallorosso-. Vi ringrazio per essere stati dei grandi professionisti. Mi avete ispirato a diventare una persona migliore e se oggi ho potuto cogliere questa opportunità è grazie a quello che ho potuto imparare lavorando accanto a voi, in questa splendida famiglia. Per sempre nel cuore...".

Calciomercato: stampa francese, Mbappé vuole restare al Psg fino al 2024

Kylian Mbappé ha ribadito al presidente del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaifi di voler restare fino alla scadenza del suo contratto, ovvero il 30 giugno 2024. Lo riporta 'Le Parisien'. Una decisione che comporterebbe un gravissimo danno economico al club francese che perderebbe così a zero (destinazione Real Madrid con cui secondo molti, Psg compreso, ha già un accordo) la sua stella.

Kylan Mbappè non rinnova col Psg (foto Lapresse)



Mbappé non ha esercitato l’opzione – legalmente scaduta lo scorso 31 luglio – per rinnovare il contratto con il Psg fino al 2025, diventando un vero e proprio caso di mercato per il Psg che preferirebbe cederlo in questa sessione di trattative senza perderlo a zero tra un anno. Mbappé però non cambia idea e a nulla è servita la dura presa di posizione del Psg che non lo ha convocato per la tournée precampionato in Giappone. Il 24enne parigino inoltre, non ha nemmeno preso in considerazione la ricchissima offerta – biennale da 400 milioni complessivi – arrivata dall'Al-Hilal.

Calciomercato: Psg si prepara ad andare avanti anche senza Neymar

L'attaccante brasiliano Neymar, il centrocampista italiano Marco Verratti, l'attaccante francese Hugo Ekitiké e l'ex terzino sinistro del Bayern Juan Bernat non avrebbero futuro con i campioni del campionato di calcio francese, secondo l'Equipe. Neymar si è trasferito dal Barcellona al Psg nel 2017 per la cifra record di 222 milioni di euro e il suo contratto a Parigi, da 30 milioni all'anno, è valido fino al 2027. Il padre di Neymar aveva smentito una possibile partenza del figlio. "Non posso confermare alcuna notizia che non esista", ha detto Neymar da Silva Santos al sito sportivo brasiliano Premier League Brasil. Ma in precedenza, L'Équipe aveva riferito che il 31enne attaccante aveva già indirizzato una richiesta di trasferimento al top club francese. Il padre di Neymar ha descritto il rapporto come "notizie false".

I parigini continuano a occuparsi delle trattative di trasferimento sulla superstar Kylian Mbappé. Il 24enne aveva dichiarato di non voler prolungare il contratto con il club, che durerà fino al 2024, ed era già assente dalla trasferta preparatoria in Giappone e Corea del Sud. Secondo L'Équipe, la stella francese si sta ora allenando a Parigi con un gruppo di giocatori con cui l'allenatore Luis Enrique non ha più in programma la nuova stagione. Si dice che il 58 volte nazionale tedesco Julian Draxler e Renato Sanchez inseguito dalla Roma, siano tra questi.

Calciomercato: Fiorentina, in porta arriva Christensen

"Acf Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Oliver Christensen dall'Hertha Bsc. Christensen, nato a Kerteminde in Danimarca il 22 Marzo 1999, ha indossato in un' occasione la maglia della sua Nazionale". Lo scrive il club sul suo sito.

Calciomercato: Santos propone aumento stipendio 100% a Marcos Leonardo ma lui vole la Roma

Il Santos ha offerto un "ultimatum" per provare a mantenere l'attaccante Marcos Leonardo nel club, almeno fino alla fine dell'anno. Secondo quanto riporta TNT Sports Brasil la proposta consisterebbe in un aumento di stipendio del 100%, cioè il doppio di quanto guadagna attualmente, oltre ad altre somme bonus. Il 20enne, tuttavia, sembra irremovibile sul fatto di lasciare immediatamente Vila Belmiro per iniziare la stagione 2023/24 con la Roma.

Nei giorni scorsi la squadra della capitolina ha presentato ai Peixe un'offerta formale di 12 milioni di euro. Per facilitare la sua partenza, lo stesso Marcos Leonardo rinuncerebbe al 40% a cui avrebbe diritto, circa 4,8 milioni di euro - per un totale di 16,8 milioni di euro. Il giocatore ha partecipato all'incontro con il tecnico del Santos lunedì scorso ma non si è allenato con la squadra. Il manager dell'atleta, Fernando Abreu, sta avendo degli incontri con la presidenza per definire la cessione