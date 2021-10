Calciomercato Inter, i nerazzurri hanno scelto il sostituto di Handanovic

Calciomercato, Onana-Inter: i nerazzurri hanno scelto il portiere dell'Ajax per sostituire Handanovic. Il portiere arriverà in estate a parametro zero

Da otto anni Samir Handanovic difende la porta dell'Inter ma ora sembra sia ufficialmente arrivato il momento di cambiare. Data l'età del portiere sloveno (37 anni) e le sue ultime prestazioni non eccelse, il club nerazzurro avrebbe scelto di sostituirlo, forse già a gennaio. Il nuovo estremo difensore dell'Inter sarà quindi André Onana, 25enne dell'Ajax. Il camerunense, che è tornato ad allenarsi dopo la squalifica per doping, è in scadenza di contratto con i Lanceri e stando alle ultime notizie Marotta e Ausilio avrebbero già trovato l'accordo per il suo trasferimento a Milano a parametro zero.

Non è comunque da escludere un possibile arrivo di Onana in nerazzurro già gennaio. L'Inter prima però dovrebbe trovare una sostituzione temporanea per Radu e potrebbe dover pagare un qualche indennizzo all'Ajax. L'idea del club non sarebbe comunque quella di sostituire da subito Handanovic quanto fornire al nuovo estremo difensore un periodo di ambientamento più lungo.

"André è uno dei migliori portieri al mondo. - lo ha elogiato il compagno di squadra Dusan Tadic - Tutti lo sanno. È abbastanza grande e dovrebbe fare ciò che pensa sia giusto per lui. Possiamo dirgli delle cose, ma decide lui".