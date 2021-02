Calvarese spiega il rigore di Inter-Juventus su Cuadrado. Ma la moviola...

Calvarese e il rigore di Inter-Juventus su Cuadrado: "Preso per un braccio"

Non solo la frittata Handanovic-Bastoni (su cui si è scatenata l'ironia social): anche il rigore per la Juventus (segnato da Cristiano Ronaldo) fa arrabbiare i tifosi dell'Inter. Grandi proteste sull'episodio che porta i bianconeri al pareggio (poi finirà 2-1 per la squadra di Pirlo che ipoteca la qualificazione alla finale di Coppa Italia): Cuadrado cade dopo un contatto con Young, e si lamenta.

Bastoni e Handanovic provano a tirare su l'esterno colombiano. Episodio dubbio: la trattenuta con il braccio c'è, ma la trattenuta sul campione della Juventus non sembra così forte. Ad ogni modo l'arbitro Calvarese su indicazione della sala Var va a guardare il monitor a bordo campo e concede il rigore. I bordocampisti della Rai hanno svelato un retroscena sulla decisione del direttore di gara: dopo aver rivisto l'azione rivolgendosi al portiere dell'Inter Handanovic, gli ha detto: "E' rigore netto, lo prende per un braccio".