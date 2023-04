Camila Giorgi al Billie Jeean King Cup incanta, sotto il blazer niente... FOTO

Camila Giorgi al Billie Jeean King Cup sceglie un outfit anti-convenzionale

Camila Giorgi oltre ad aver messo la firma nel corso della prima giornata di qualificazioni della Billie Jean King Cup, battendo la sua prima avversaria Anna Karolina Schmiedlova, concedendole solo 5 game, ha colto l'occasione per stupire il pubblico anche alla cena di gala. Coraggiosa, temeraria, forte e aggressiva, non solo sul campo, bensì tra le luci della ribalta: la tennista marchigiana ha spiazzato il pubblico scegliendo un look davvero audace.