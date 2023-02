Camila Giorgi queen of Messico: un tornado! Così ha conquistato lo Yucatan..

Camila Giorgi vince il torneo Wta di Merida in Messico. Così ha conquistato lo Yucatan

Una settimana da sogno: Camila Giorgi ha trionfato nel Wta Merida Akron che si disputato in Messico nella regione dello Yucatan, perdendo tra l'altro un solo set in tutta la settimana, il secondo della finale contro Rebecca Peterson (rivelazione del torneo: la 140 del ranking era proveniente dalle qualificazioni): 7/6, 1/6, 6/2 (nel terzo è andata sotto di un break 2-1 e da lì non ha lasciato più scampo all'avversaria). In precedenza aveva vinto la semifinale contro la 26enne ceca Kateřina Siniaková (doppio 7/5 alla numero 4 del seeding e 31 del mondo). Ma l'impresa più bella era stata ai quarti quando ha spazzato via l'americana Solane Stephens (già vincitrice di uno Slam, lo Us Open 2017 e finalista al Roland Garros 2018). Facili i successi nei primi due turni contro Nuria Parrizas Diaz (7/5, 6/2) e l'egiziana Mayar Sheriff (numero 6 del seeding battuta 6/4, 6/2).

Camila Giorgi vince nel Wta di Merida: "Settimana fantastica"

"Sono molto felice di essere venuta qui per la prima edizione di questo torneo: e' stata una settimana fantastica e mi sono trovata benissimo - le parole pronunciate in spagnolo da Camila Giorgi dopo aver vinto il torneo Wta 250 di Merida -. Con Rebecca e' stata una bella finale e sono davvero molto soddisfatta".

Camila Giorgi, quinto torneo Wta in carriera

Camila Giorgi con la vittoria nel torneo di Merida ha conquistato il quarto titolo Wta in carriera dopo i "250" di s`-Hertogenbosch 2015 (erba) e Linz 2018 (veloce indoor) ed il "1000" di Montreal 2021 (cemento). Negli Slam la 31enne tennista italiana ha conquistato i quarti di finale a Wimbledon (nel 2018) e ha raggiunto gli ottavi sia al Roland Garros (20229 che agli Us Open (2013)

Camila Giorgi (foto Ipa)



Camila Giorgi vola nelle classfiche del tennis mondiale al 46 del ranking Wta

Camila Giorgi grazie alla vittoria nel Wta 250 di Merida ha fatto un importante balzo nel ranking Wta. Dopo aver iniziato la settimana da numero 68 del mondo è risalita alla posizione 46 con 1144 punti, mentre il suo best è 26 (a ottobre 2018). La campionessa marchigiana ha superato Elisabetta Cocciaretto (che ha raggiunto i quarti nel “250” sul cemento messicano vinto da Camila Giorgi) al numero 49 (ha guadagnato 5 posizioni), Jasmine Paolini, numero 60 e Lucia Bronzetti, numero 68. La migliore tennista italiana resta Martina Trevisan (numero 25 del ranking Wta).