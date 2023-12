Camila Giorgi quando torna? Australian Open, ma prima....

Camila Giorgi è pronta a tornare in campo dopo l'infortunio che l'ha tenuta fuori nella parte finale del 2023. La tennista italiana sarà al via dell'Australian Open (dove deve difendere i punti conquistati con il terzo turno del 2023) e cercherà di tornare tra le top-50 del mondo dopo aver chiuso l'anno al 53° posto (e aver vinto un torneo, il Wta 250 di Merida in Messico lo scorso inverno).

Prima dello Slam, la campionessa italiana parteciperà al WTA 500 del 2024 - il Brisbane International - assieme a Martina Trevisan e Lucia Bronzetti.

Camila Giorgi selfie bollenti, tennista sexy come mai: regalo di Natale bollente ai fan

Aspettando il rientro in campo, nelle scorse ore Camila Giorgi ha fatto un regalo di Natale ai suoi fans: un paio di selfie in bikini nero davvero spettacolari pubblicate nelle storie Instagram, dove ormai ha raggiunto quota 724mila follower.

I selfie 'natalizi' e non solo... Camila Giorgi: le foto in gallery