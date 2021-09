Cannavaro torna in Italia come allenatore: "Sono stato bene in Cina, ma..."

Cannavaro torna in Italia: "Ho avuto contatti con alcuni club, ma per ora mi godo il sole di Napoli"

"Ho avuto dei contatti, però vedremo, nel frattempo mi godo il sole e il mare di Napoli. Anche subentrare in una squadra può essere importante, non escludo nulla", così Fabio Cannavaro a Napoli, a chi gli chiede se ci sono squadre che non allenerebbe risponde: "Dipende da cosa chiedono, se hanno budget limitati e chiedono di vincere la Champions bisogna valutare"

Cannavaro lascia Ghuangzou "torno dalla mia famiglia"

"Dopo una trattativa amichevole, il Guangzhou Football Club ha deciso di rescindere il contratto con il tecnico Fabio Cannavaro. Da novembre 2017 e' stato il capo allenatore della squadra di Guangzhou, guidando la squadra a vincere la Supercoppa cinese, il campionato e ad ottenere diversi altri titoli. Vogliamo ringraziare sinceramente Fabio Cannavaro per i grandi sforzi e contributi al nostro team". Con queste parole, pubblicate sul social Weibo, il Ghuangzou Evergrande ha ufficializzato l'addio a Fabio Cannavaro. Una scelta che "non e' figlia della crisi finanzaria dell'Evergrande", ha spiegato l'ex difensore. "Ho deciso qualche mese fa e l'avevo gia' comunicato al club - ha raccontato Cannavaro a Sky - Il campionato cinese e' diviso in blocchi e ogni volta si va in quarantena per 20-30 giorni, poi a dicembre saremmo stati in una nuova bolla per 40 giorni. Sono stato bene in Cina, ma ora volevo tornare vicino alla mia famiglia. E' stata un'esperienza formativa"

Cannavaro e il Napoli: "Spalletti una garanzia"

Cannavaro ha poi parlato anche del Napoli di Spalletti che tanto bene ha cominciato il campionato. "Rispetto a qualche anno fa i giocatori e l'allenatore hanno una esperienza diversa. Quando poi a gennaio scattera' la Coppa d'Africa e ci saranno altri impegni internazionali bisognera' capire come riusciranno a gestire il momento - ha sottolineato l'ex difensore - La stagione e' lunga e puo' succedere di tutto. Spalletti e' una garanzia, conosce bene il nostro calcio, sa quello che bisogna fare per vincere e lo ha fatto anche fuori dall'Italia. Mi piace molto e ha le idee chiare. E' un allenatore al quale io le chiavi gliele darei tranquillamente"