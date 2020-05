Carlos Sainz alla Ferrari con Leclerc per post-Vettel: nuove conferme

Carlos Sainz a un passo dalla Ferrari dopo il divorzio tra Sebastian Vettel e la Rossa di Maranello (a fine stagione). Il pilota madrileno della McLaren e figlio del due volte campione del mondo di rally sarà il compagno di squadra di Charles Leclerc. Un pilota giovane e molto regolare nelle prestazioni per supportare il talento francese che andrà a caccia del titolo Mondiale di Formula 1. Carlos SAINZ senior in una diretta internet di Movistar conferma che l'annuncio è vicino: "Posso dire poco e non voglio ingannare nessuno. E' chiaro che le cose stanno accelerando e che i team non aspetteranno l'inizio della stagione perche' non si sa nemmeno che Mondiale vedremo - spiega l'ex pilota nell'intervista riportata dal sito del quotidiano catalano Mundo Deportivo -. Posso dire che Carlos e' felice dove si trova e aggiungere che si stanno muovendo tante situazioni in maniera molto veloce, voglio pensare che presto si sapra' qualcosa perche' non possiamo fare i conti con queste indiscrezioni per altri due mesi. Sono momenti delicati e non posso aggiungere altro". Di una cosa e' certo Carlos SAINZ: suo figlio e' ambizioso. "Come padre vedo che la sua intenzione e' quella di migliorare sempre, fare continui passi avanti, ma deve essere questa la filosofia di qualsiasi pilota e io posso solo incoraggiarlo a pensarla cosi'".

Carlos Sainz-Ferrari. Vettel e Ricciardo...

Le voci di mercato danno poi l'australiano Daniel Ricciardo verso l'addio alla Renault (sempre a fine stagione) per sostituire Carlos SAINZ alla McLaren. Il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel ha detto che ci vorrà del tempo per considerare il suo futuro e non è certo che rimarrà in F1 oltre il 2020. "Vettel dovrebbe rimanere in Formula 1, ma non andare in una squadra di punta. Non vedo molte ragioni per cui dovrebbe andare alla Mercedes, per esempio. Sarebbe invece una vittoria assoluta andare in una scuderia in costruzione e sarebbe anche positivo per lui fare qualcosa di completamente nuovo, come quando ha iniziato con Red Bull", ha detto Bernie Ecclestone alla Bild. Su Carlos Sainz Junior a Maranello: "Cresce per diventare un pilota molto competitivo, ha anche molto talento e sarebbe facile da gestire per il team. Se ci andasse, sarebbe il numero 2 e non avrebbe problemi a esserlo in Ferrari",

Intanto la Formula 1 spera di iniziare la stagione con il Gran Premio d'Austria il 5 luglio dopo che la pandemia globale ha costretto la cancellazione o il rinvio di 10 gare.