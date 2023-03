Casillas e Eva Gini flirt? Chi è la giornalista italiana col "cuore Inter"

Iker Casillas e Eva Gini flirt? L'ex portiere del Real Madrid con la giornalista di Inter Tv? Indizi social. Gossip

Il cuore di Iker Casillas batte per Eva Gini? Il gossip corre veloce dalla Spagna e arriva in Italia: l'ex portiere del Real Madrid avrebbe una relazione sentimentale con la giornalista di InterTv. Siamo a voci, indiscrezioni, visto che i due non hanno confermato nulla. Risulta però che si seguono sui social. Altri indizi? Eva Gini ha pubblicato recentemente alcuni scatti Madrid, al ristorante «Tatel», molto frequentato dall’ex portiere blanco. E ha fotografato un cielo azzurro della capitale spagnola in cui capeggiano quattro cuori di colore bianco (ossia del Real Madrid). Casillas come noto in passato ha avuto una storia importante con una giornalista sportiva: si tratta di Sara Carbonero con cui si baciò in mondovisione al termine di un'intervista dopo la vittoria della Spagna nel Mondiale 2010

Chi è Eva Gini, la giornalista di Inter Tv che avrebbe conquistato Iker Casillas

E' nato un amore tra Eva Gini e Iker Casillas? Le cronache del gossip racconteranno se è così o meno. Intanto vediamo chi è la donna che avrebbe conquistato il cuore dell'ex portiere di Spagna e Real Madrid.

Eva Gini è una giornalista, nata a Magenta nel 1993, ha collaborato nel 2016 con Inter TV dove è tornata nel 2020 come conduttrice e presentatrice. E' stata anche alla Gazzetta dello Sport e nella redazione di Sportmediaset conducendo anche il telegiornale. Per lei anche l'esperienza a Sportitalia occupandosi di approfondimenti sulla Serie A, sui campionati, sulle coppe Europee.

