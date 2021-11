Caso Valbuena, Benzema condannato a un anno per un video hot

Caso Valbuena, Benzema è stato condannato da un tribunale francese per tentato ricatto a un anno di carcere ma con la condizionale

Sono passati più di sei anni dallo scoppio dello scandalo che ha visto coinvolti Mathieu Valbuena e Karim Benzema. Il primo sarebbe stato ricattato dal secondo, che lo minacciava di diffondere un video a luci rosse di cui l'attaccante oggi all'Olympiacos era protagonista. Oggi il tribunale penale di Versailles ha condannato Benzema per il reato di tentato ricatto a un anno di reclusione con condizionale e una multa di 750mila euro. Il pubblico ministero aveva chiesto una pena detentiva di 10 mesi.

"Karim Benzema - ha spiegato la corte - è stato coinvolto personalmente nel tentativo di convincere Mathieu Valbuena a incontrare il suo uomo di fiducia", che avrebbe incontrato i ricattatori per convincerli a non diffondere il video incriminato. Insieme a Benzema sono stati giudicati colpevoli anche Axel Angot, Mustapha Zouaoui, Younes Houass e Karim Zenati. Il bomber del Real Madrid quasi sicuramente ricorrerà in appello.