Cessione Milan, Calcio Finanza: Blue Skye perde la terza causa contro Elliott

Cessione Milan a RedBird: Blue Skye perde la terza causa contro Elliott

Prosegue lo scontro tra Elliott e gli ex soci di Blue Skye sulla cessione del Milan a RedBird. Secondo quanto riportato da Calcio Finanza, "ieri mattina il Tribunale Civile di Milano ha respinto la terza e ultima vertenza avviata dalla società di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo contro il fondo statunitense in Italia, facendo salire a tre su tre i casi persi da BlueSkye nel nostro Paese, con condanna al pagamento delle spese legali"

"Più in generale, Blue Skye – che era socio di Elliott con il 4,27% di Project RedBlack, la società che controllava il 100% di Rossoneri Sport Investment, e che a sua volta controllava il Milan – ad oggi non ha avuto successo in alcuna delle cause avviate in Lussemburgo e arrivate a conclusione. Nel complesso, sono 11 i contenziosi avviati in questi ultimi mesi da Blue Skye tra Lussemburgo, Italia e USA", scrive CF.