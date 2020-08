Champions, Bayern: Neuer: "Controllato Psg", Perisic: "Ora parlo con l'Inter"

Dopo aver battuto il Psg nella finale di Champions, il Bayern non contiene l'emozione per la vittoria. Per il portiere dei bavaresi, Manuel Neuer, "é stata una notte incredibile, difficile realizzare quello che abbiamo fatto. Abbiamo meritato di vincere - commenta -. I nostri avversari mi hanno un po' sorpreso, non hanno avuto un attacco così incisivo. Eppure hanno dei giocatori fortissimi davanti. Noi abbiamo gestito come volevamo. Questa la mia partita più grande? Non saprei dirlo, so che ho giocato bene". Per l'allenatore, Hans-Dieter Flick "quando abbiamo iniziato a lavorare insieme a novembre - aggiunge -, sentivo poco rispetto generale nei confronti del Bayern. Abbiamo lavorato duro, anche durante il lockdown, per costruire un gruppo unito. L'atmosfera è diventata più positiva, la fiducia è cresciuta. Io l'artefice di tutto questo? No, il merito è della voglia dei giocatori".

Perisic: "Da capire la situazione con l'Inter"

Chi dovrà discutere del suo futuro, a metà tra Inter e Bayern Monaco, è Ivan Perisic: "Era la prima finale di Champions e ho vinto subito, peccato non avere qui i tifosi - le parole dell'esterno croato -. Il Psg ha alcuni tra i giocatori più forti del mondo, ma noi abbiamo il miglior portiere del mondo. Peccato non essere riuscito a vincere qualcosa con l'Inter, ma ho ancora due anni di contratto e dovremo parlare per capire cosa succederà".