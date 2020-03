Champions, gaffe Diego Costa: finge di tossire in faccia ai giornalisti

Un gesto che più inqualificabile non si può quello di Diego Costa alla fine di Liverpool-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L'attaccante brasiliano, naturalizzato spagnolo, al termine della partita (vinta dal suo Atletico per 2-3 valso la qualificazione, ndr) per evitare di fermarsi in mixed zone ha fatto finta di tossire verso i giornalisti, come se fosse contagiato dal Coronavirus. Aggiungendo alla stampa: "Non mi lasciano". Un atteggiamento che lascia attoniti, in una situazione in cui è stata dichiarata la pandemia. E c'è chi in Spagna già si chiede se gli venga data una punizione esemplare.