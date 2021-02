Champions League a 36 squadre e girone unico: Uefa accelera vs la Superlega

La Uefa vuole cambiare volto alla Champions League per contrastare il progetto della Superlega privata dei club (sullo stile dell'Eurolega del basket) venendo incontro alle esigenze economiche delle grandi società europee. Martedì il progetto dovrebbe essere presentato ai dirigenti dei vari tornei nazionali. L'idea prevede la partecipazione di 36 squadre (divise in 4 fasce) in un girone unico e poi della tradizionale fase a eliminazione diretta. L'idea è di garantire almeno 10 partite a tutte le formazioni partecipanti (ora sono 6): cinque in casa e cinque in trasferta.

Champions: girone unico a 36 squadre: 10 partite assicurate e retrocessioni in Europa League

Le formazioni di prima fascia farebbero due match contro squadre della stessa categoria; tre partite contro quelle di seconda e terza fascia; due partite opposte a quelle dell’ultima fascia. Le prime 8 classificate passerebbero agli ottavi di finale. Playoff per le squadre dal 9° al 16° posto contro quelle dal 17° al 24° con incroci da tabellone tennistico (9°-24°, 10°-23°, etc.). Le 8 eliminate verrebbero "retrocesse" in Europa League. Con il nuovo format aumenterebbero del 70% le partite, da 125 a 209 oltre ovviamente agli introiti.

Champions League: cinque squadre di serie A?

Le leghe nazionali però sono in allarme perché temono che la nuova Champions League toglierebbe spazio e interesse per i loro campionati e hanno chiesto la convocazione di un board d'urgenza per manifestare le proprie perplessità. Serie A, Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 chiedono poi che siano 5 le squadre dei loro tornei qualificate. Molti i dubbi da risolvere, ma la Uefa ha fretta di approvare il format (entro aprile) per dar via alla nuova competizione dal 2024 e contrastare le voglie di Superlega che hanno alcuni top club continentali.