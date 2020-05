Champions League, diritti 2021/24: Sky in gioco, ma senza grandi follie

L’edizione 2020/21 della UEFA Champions League sarà l’ultima dell’attuale ciclo di diritti televisivi. Al momento la competizione è trasmessa a Sky, che condivide alcuni incontri con Mediaset. L’emittente di Cologno Monzese trasmette infatti in chiaro alcune partite, compresa la finale di Supercoppa europea. Nonostante manchi una stagione, i diritti della Champions 2021/24 sono già stati assegnati in diversi Paesi, ma non ancora in Italia, dove l’asta è ancora in corso. Il gruppo Sky Italia sarà sicuramente in gara, ma non sono previste follie per mettere le mani sulla competizione.

Insomma Champions sì, ma a determinate condizioni, spiega Italia Oggi. Va ricordato che Sky già in passato ha fatto a meno della Champions League in Italia (ai tempi di Mediaset Premium) senza subire particolari contraccolpi. Sky inoltre non considera la Champions League come un evento fondamentale: non la trasmette più in UK a partire dal 2015, e pure in Germania, dopo molti anni, ha preferito privarsene dal 2021 per tenere sotto controllo i conti (sarà Dazn a trasmetterla). Discorso diverso per la Serie A: senza quelle partite tutta l’offerta di Sky Italia avrebbe bisogno di essere ripensata e riorganizzata. Anche se pure su questo fronte i rumors parlano di una volontà di abbassare le cifre in vista della prossima asta...