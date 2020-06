Champions League, ecco le date dei sorteggi di quarti e semifinali

I sorteggi di Champions League verranno anticipati al 10 luglio 2020. Così ha deciso l'Uefa senza quindi aspettare i risultati delle ultime quattro gare degli ottavi da finale ancora da disputare (tra cui la Juventus). Ad agosto, a campionati nazionali ultimati, la Champions League tornerà in campo completando prima il quadro degli ottavi di finale, per poi spostarsi a Lisbona per la Final Eight a gara secca con cui si disputeranno quarti, semifinali e finale. Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione.