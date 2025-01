Champions League, Juventus eliminata: la combinazione che condanna i bianconeri

Champions League, Juventus quasi qualificata ai playoff

Un turno alla fine della prima fase di Champions League ed è il momento di fare due conti in casa Juventus: 12 punti in 7 partite rendono quasi un miraggio la qualificazione diretta agli ottavi di finale (già matematica per Liverpool e Barcellona) anche vincendo l'ultimo match, in casa contro il Benfica mercoledì 29 gennaio alle 21. Dopo il pari sul campo del Bruges, i playoff sono cosa fatta. Manca solo l'ufficialità.

Juventus, quando si giocano i playoff di Champions League

Dunque per la squadra di Thiago Motta sarà un febbraio intenso con la settimana dell'11/12 (turno d'andata) e quella del 18/19 (ritorno) impegnata dal doppio match europeo. Gli eventuali ottavi per la Juve (e per tutte le magnifiche 16) sarebbero poi a marzo: il 4/5 e l'11/12.

Champions League, Juventus eliminata: la combinazione impossibile che condanna i bianconeri

A meno che... la Juve non venga eliminata la prossima settimana. Possibile? Quasi al limite della fantascienza, però c'è una combinazione di risultati che la condannerebbe. Se il Benfica vincesse 7-0 a Torino e City-Brugge finisse 0-0. Oppure: Juve ko con sei gol incassati dai lusitani e un 3-3 a Manchester permetterebbe al club belga di passare il turno. E così' via: con lo 0-5 e 4-4, con lo 0-4 un 5-5, con lo 0-3 allo Stadium il 6-6.

In sintesi: l'ultima giornata della prima fase di Champions non regalerà la gioia degli ottavi diretti, ma neppure quella di un euro-eliminazione.