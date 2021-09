Milan-Atletico Madrid: tifosi infuriati con Cakir, danneggiò anche la Juventus

Champions League, Milan-Atletico Madrid: tifosi furiosi con l'arbitro Cakir per il rigore su Kalulu. I tifosi della Juventus ricordano l'errore del direttore di gara nella finale con il Barcellona

Il Milan esce sconfitto nella seconda sfida di Champions League ma con merito. I rossoneri sfidano l'Atletico Madrid a San Siro e passano in vantaggio al 20' con un gran gol di Rafael Leao. Dopo poco meno di 10 minuti, però, Frank Kessié, già ammonito, fa un fallo evitabile che gli costa il secondo cartellino giallo e l'espulsione.

La squadra di Stefano Pioli nonostante l'uomo in meno regge fino al gol di Griezmann all'84'. Praticamente allo scadere arriva l'episodio che ha scatenato l'ira dei tifosi rossoneri. Kalulu tocca involontariamente il pallone con la mano in area e l'arbitro Cakir assegna il calcio di rigore per l'Atletico Madrid. In molti ritengono il fischio però molto dubbio, dato che Lamar sembra fare fallo di mano prima del difensore rossonero, posizionato comunque a pochi centimetri dall'avversario. Suarez dal dischetto batte poi Maignan per il gol del definitivo 1-2.

Dopo il fischio finale i giocatori del Milan hanno protestato per il rigore con Cakir. Anche Pioli si è unito al gruppo e dai volti dei rossoneri si intuiva tutta la delusione per i tre punti persi. Sui social network si è scatenata la furia dei tifosi del Milan nei confronti dell'arbitro turco ma inaspettatamente è arrivato anche il sostegno dei supporter della Juventus. Diversi tifosi bianconeri hanno infatti sottolineato come Cakir abbia danneggiato il club di Torino in ben due occasioni diverse. Il fischietto di Instanbul negò un rigore solare alla Juventus per fallo di Daniel Alves su Pogba durante la finale di Champions League del 2015 con il Barcellona.