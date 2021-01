Champions League, non solo Sky: 104 partite in streaming su Mediaset

Mediaset trasmetterà la Champions League nei prossimi tre anni. La notizia non è ancora ufficiale, ma le indiscrezioni girano da mesi.

Solo che c'è una novità importante: oltre ai match in chiaro del martedì sera (e la finale), nel triennio 2021/2024, il gruppo guidato da Piersilvio Berlusconi andrà oltre. Se è vero che Sky avrà i diritti di 121 partite a stagione, Mediaset dovrebbe mandare in streaming 104 di quei match (gli altri 17 per l'appunto sono destinati a Canale 5 o Italia 1), secondo quanto ha riportato Radiocor (sfide che dunque dovrebbero andare su Mediaset Play più che su Infinity, a meno che non si decida di puntare su una nuova piattaforma). Un affare da 40 e i 45 milioni annui. Come noto infatti Sky non può avere esclusive Iptv fino al 2022 dopo la decisione dell’Antitrust, confermata dal Consiglio di Stato.

Le partite del mercoledì sera saranno in esclusiva su Amazon Prime Video (che avrà anche la Supercoppa Europa), cosa che comunque obbligherà i tifosi a prendere due abbonamenti se non vorranno perdersi nemmeno una partita di Champions League dal 2021 al 2024.