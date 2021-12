Champions League: sorteggiato un match contro regolamento (non si può giocare)

Champions League, Inter e Juventus: urna benevola per gli ottavi

Sorteggio fortunato per Inter e Juventus agli ottavi di Champions League. Ma l'urna di Nyon ha regalato anche una sorpresa, meglio, un clamoroso errore, poi rimediato prontamente. Vediamo cosa è successo.

Champions League, sorteggi: Villarreal-Manchester United ma non si può gicoare. Uefa rimedia

L'ex giocatore Andrej Arshavin, scelto per estrarre le palline degli accoppiamenti per gli ottavi, dopo il Villarreal pesca il Manchester United di Cristiano Ronaldo e Pogba come avversaria, ma è un evidente errore visto che le due squadre si sono già affrontate nei gironi (erano con l'Atalanta arrivata terza e ai playoff di Europa League) e per regolamento non possono affrontarsi di nuovo al primo turno dell'eliminazione diretta. I delegati Uefa intervengono e fanno estrarre un'altra pallina, questa volta esce il Manchester City di Pep Guardiola, stessa città ma avversario diverso, e tutto risolto.